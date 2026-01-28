Google zaplatí 135 milionů dolarů za urovnání žaloby o sběr dat v Androidu

-
Google souhlasil s vyplacením 135 milionů USD za urovnání hromadné žaloby týkající se údajného neoprávněného přenosu mobilních dat v systému Android.
-
Společnost Google souhlasila s vyplacením 135 milionů dolarů k urovnání návrhu hromadné žaloby, která tvrdila, že Android bez souhlasu uživatelů shromažďoval jejich mobilní data. Dohoda byla podána u federálního soudu v San Jose v Kalifornii a vztahuje se na uživatele Androidu od 12. listopadu 2017.
Žalobci tvrdili, že systém Android byl navržen tak, aby extrahoval data, i když uživatelé zavřeli aplikace, zakázali sdílení polohy nebo měli zamčenou obrazovku. Takové jednání označili za neoprávněné převzetí kontroly nad majetkem uživatele — tzv. conversion.
Podmínky urovnání a ochrana uživatelů
Podle návrhu dohody bude individuální výplata omezena na 100 USD na osobu. To by mohlo jít o největší urovnání tohoto typu v historii USA, pokud soud dohodu schválí. Právní zástupci žalobců mohou požadovat až 39,8 milionu USD na soudní poplatky z celkového fondu.
Kromě finanční komponenty urovnání Google změní zásady zpracování dat tak, aby noví uživatelé Androidu dávali jasnější souhlas během nastavení zařízení, měli snadnější možnost odmítnout přenos dat a Google měl lépe upozornit na podmínky v Google Play.
Reakce Googlu a širší kontext žalob
Google nepřiznává žádné pochybení, ale souhlasil s urovnáním, aby se vyhnul dalším nákladům a nejistotám soudního procesu. Tento případ je součástí širšího právního tlaku na technologické firmy ohledně ochrany soukromí. Nedávno Google také uzavřel 68 milionů dolarů urovnání v jiné žalobě kvůli údajnému nahrávání soukromých konverzací uživatelů hlasovým asistentem.
Kromě sporů o ochranu soukromí se Google potýká i s antimonopolními žalobami, včetně probíhající kauzy o dominanci ve vyhledávání, kterou soudci umožnili dále pokračovat.
Dopady pro uživatele a trh
Pokud soud urovnání schválí, dotčení uživatelé Androidu budou moci podat nárok a získat až 100 USD. Tento případ ukazuje rostoucí právní dohled nad technologickými giganty a jejich zpracováním osobních údajů.
