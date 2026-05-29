Graf dne: EURUSD čeká na německý CPI a reaguje na možnou změnu politiky ECB (29.05.2026)

Dnes trhy obdrží předběžná inflační data z klíčových německých spolkových zemí. Později během dne bude následovat celoněmecký údaj o inflaci (14:00 CET). Na pozadí rostoucích očekávání dalšího zvýšení sazeb Evropské centrální banky se pozornost investorů přirozeně obrací k EURUSD. Pokud se ECB nakonec rozhodne sazby zvýšit, euro by mohlo v krátkodobém horizontu těžit. Centrální banka by však riskovala další oslabení ekonomické aktivity výměnou za dodatečný pokrok v boji s inflací. Naopak rozhodnutí ponechat sazby beze změny, navzdory tomu, že trhy jsou o zvýšení téměř plně přesvědčeny, by mohlo euro oslabit a zatlačit na EURUSD, který se aktuálně obchoduje v zajímavé technické formaci.
Technická analýza (časový rámec D1)
Na denním grafu zůstává EURUSD uvězněn ve střednědobém symetrickém trojúhelníku. Jde o konsolidační formaci, která se vyvíjí od března. Měnový pár se nyní obchoduje velmi blízko vrcholu této formace, což naznačuje, že se může blížit průraz a silnější směrový pohyb.
Cena aktuálně osciluje kolem 50denního EMA (1,1695) a 200denního EMA (1,1670). Oba klouzavé průměry se obchodují velmi blízko sebe, což potvrzuje absenci jasného trendu a zdůrazňuje přechod trhu do vyváženého pásma. EURUSD zůstává mírně pod 50denním EMA, ale nad 200denním EMA, a udržuje tak obecně neutrální technické nastavení.
Horní hranice trojúhelníku se aktuálně nachází kolem 1,1680–1,1700, zatímco klíčový support leží poblíž 1,1630–1,1650. Trh obě hranice několikrát respektoval. Dubnová a květnová maxima opakovaně narážela na rezistenci, zatímco březnová a květnová minima vytvořila rostoucí supportní linii.
Z technického pohledu průrazy ze symetrických trojúhelníků často vedou k prudkým směrovým pohybům, zejména pokud nastanou blízko vrcholu formace.
MACD a RSI
MACD zůstává pod nulovou linií, i když histogram zřetelně snižuje negativní hodnoty. To naznačuje:
Slábnoucí medvědí momentum
Možný vznik býčího signálu, pokud linie MACD překříží signální linii směrem nahoru
Zatím nejde o definitivní nákupní signál, prodejní tlak však zřejmě slábne.
RSI se mezitím pohybuje kolem 48, tedy téměř přesně v neutrálním pásmu. To ponechává prostor jak pro průraz vzhůru, tak pro pohyb směrem dolů, aniž by indikátor ukazoval na překoupené nebo přeprodané podmínky.
Klíčové úrovně ke sledování
Support:
- 1,1640–1,1650 – spodní hranice trojúhelníku
- 1,1600
- 1,1540
Rezistence:
- 1,1680–1,1700 – horní hranice trojúhelníku
- 1,1760
- 1,1820–1,1850
Býčí scénář
Průraz nad 1,1700 doprovázený denním zavřením nad horní hranicí trojúhelníku by představoval první významný signál obnoveného býčího momenta. V takovém scénáři by EURUSD mohl nejprve cílit na oblast 1,1760 a následně případně znovu otestovat dubnová maxima poblíž 1,1820–1,1850.
Medvědí scénář
Pokud pár nedokáže překonat rezistenci a naopak prorazí pod support kolem 1,1640, riziko pohybu směrem k 1,1600 a následně 1,1540 by výrazně vzrostlo. Takový průraz by zároveň podporoval i fakt, že MACD zůstává pod nulovou linií.
Závěr
Z technického hlediska se EURUSD aktuálně nachází v rovnovážném bodě. Nejdůležitějším prvkem na grafu zůstává zužující se symetrický trojúhelník, který ukazuje na blížící se průraz. Dokud pár zůstává uvězněn mezi 1,1640 a 1,1700, ani býci, ani medvědi nemají jasnou převahu. Postupné slábnutí medvědího momenta na MACD však mírně zvyšuje pravděpodobnost pokusu o průraz směrem vzhůru v nadcházejících seancích.
Zdroj: xStation5
