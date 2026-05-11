Graf dne: GBPUSD (11.05.2026)

Politická krize kolem Keira Starmera se dnes stala jedním z klíčových tržních faktorů pro libru. Situace se rychle vyvíjí a má přímý dopad na výnosy státních dluhopisů i hodnotu libry. Trhy přitom pozorně sledují každé slovo premiéra.
Vnitrostranický tlak
Rozsah Starmerova problému nejlépe ilustruje jediné číslo: 42 poslanců Labouristické strany ho už do nedělního večera oficiálně vyzvalo k rezignaci. Bývalá vicepremiérka Angela Rayner zároveň označila současnou situaci za „poslední šanci Labouristické strany“ změnit směr. Objevení potenciálních vyzyvatelů, jako jsou Wes Streeting a Andy Burnham, znamená, že trh nyní vnímá vnitřní spor v Labouristické straně jako skutečné riziko, nikoli jen jako politický šum.
Ve svém pondělním projevu se Starmer zaměřil na několik klíčových témat. Zaprvé na pevnou obhajobu vlastní pozice: „Budu bojovat v každém vnitrostranickém hlasování.“ Zadruhé na politickou agendu zaměřenou na užší vazby s EU, znárodnění společnosti British Steel a novou dohodu o mobilitě mladých lidí s Evropou. Trh tento projev vnímal především optikou jedné otázky: stabilizuje premiér svou pozici natolik, aby zastavil výprodej britských státních dluhopisů?
Starmer, britské státní dluhopisy a libra
Výnos 10letých britských státních dluhopisů v pondělí ráno vzrostl na 4,954 %, což představuje nárůst o 3 bazické body oproti předchozímu závěru. Tehdy se výnos nacházel na 4,904 %, bezprostředně poté, co Starmer v pátek odmítl rezignovat. Ekonomové dotazovaní agenturou Bloomberg uvádějí, že nebýt politické složky, výnosy by byly o 10–15 bazických bodů níže. To ukazuje, jak výrazně už trh začal započítávat riziko politické nestability, nikoli pouze makroekonomické fundamenty.
Spojené království má aktuálně nejvyšší náklady na obsluhu dluhu ze všech zemí G7. Je to důsledek inflace, která zůstává nad cílem, a slabého ekonomického růstu. Situaci dále komplikuje ekonomický dopad ozbrojeného konfliktu v Íránu, který vedl k vyšším cenám energií a dalšímu oslabení podnikatelské aktivity. V takovém prostředí působí jakákoli politická nejistota jako násobitel rizika pro fondy držící britské státní dluhopisy.
Dopady na GBP
Libra se nachází v obtížné pozici, a to technicky i fundamentálně. Na jedné straně ji mohou ve střednědobém horizontu nadále podporovat strukturální faktory, jako jsou relativně vysoké úrokové sazby Bank of England ve srovnání s ECB a výrazná inflační divergence vůči zbytku Evropy. Na druhé straně politická riziková prémie, která se právě začala promítat do výnosů britských státních dluhopisů, přímo ovlivňuje ocenění měny. Vyšší výnosy dluhopisů na pozadí slábnoucí vlády jsou historicky negativním scénářem pro libru, protože naznačují nedostatek fiskální kotvy.
Pokud Starmer v následujících týdnech politicky přežije a podaří se mu utišit vnitrostranickou vzpouru, riziková prémie by měla postupně klesat a měnový pár GBP/USD by mohl znovu testovat vyšší úrovně rezistence. Alternativní scénář, tedy skutečný boj o vedení strany, by však znamenal další růst výnosů britských státních dluhopisů a tlak na libru. To platí zejména proto, že globální trhy jsou po zkušenosti z éry Trussové nyní velmi citlivé na jakékoli známky politické fiskální nestability. Pro obchodníky se šterlinkem je proto dnešek spíše testem odolnosti politické rizikové prémie, kterou už trh započítal, než testem samotného Starmera.
GBP/USD se na denním grafu obchoduje na úrovni 1,3608 v rámci uptrendu, který trvá od minima kolem 1,22 z přelomu let 2024/2025. Cena zůstává nad ukotveným VWAP ze začátku roku 2025, který se nachází v oblasti 1,31–1,32. Objemový profil ukazuje bod kontroly v zóně 1,3450–1,3480, kde černá horizontální linie označuje klíčovou úroveň podpory, která byla opakovaně testována z obou stran. RSI(14) na hodnotě 57,17 naznačuje neutrálně býčí momentum bez známek překoupenosti. Technicky tak zůstává prostor pro další růst směrem k rezistenční zóně 1,3800–1,3850, kde se cena otočila na maximu roku 2025. Dnešní projev Starmera a jeho politické přežití jsou faktory, které přímo určí krátkodobý směr. Stabilita vlády otevírá cestu vzhůru, zatímco eskalace krize a růst výnosů britských státních dluhopisů by pár tlačily zpět k zóně bodu kontroly na 1,3450. V případě hlubšího výprodeje by se cena mohla dostat až k VWAP.
Technicky mají býci navrch, dokud cena zůstává nad 1,34. Medvědi znovu získají iniciativu až po průrazu pod tuto zónu za zvýšeného objemu.
Zdroj: xStation
