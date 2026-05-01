Graf dne: Intervence na jenu? Tokio vyzývá spekulanty (01.05.2026)

- Intervence na úrovni 160: Proražení psychologické bariéry USDJPY na úrovni 160 donutilo Tokio jednat. Kurz během nízké likvidity v období Golden Week klesl na 155.
- Získávání času: Tržní intervence poskytují pouze dočasnou úlevu. Dlouhodobý obrat trendu vyžaduje zvýšení sazeb ze strany BoJ a změnu síly amerického dolaru.
- Cesta k 1,0 %: Navzdory pomalému tempu podporují vysoká inflace a slabý jen jestřábí posun uvnitř BoJ. Pozornost se soustředí na sazbu 1,0 % později v roce 2026.
Japonsko se znovu ocitlo v centru pozornosti globálních finančních trhů. Masivní problémy spojené s energetickou krizí, vysokými výnosy dluhopisů, vyhlídkami na opětovné zrychlení inflace a zpomalením ekonomiky vedly k další vlně výprodejů jenu. Nakonec, když USDJPY znovu prorazil úroveň 160, s největší pravděpodobností došlo k měnové intervenci. Přímé potvrzení zatím neexistuje a je nutné počkat na oficiální, výrazně zpožděná data ministerstva financí. Představitelé však situaci potvrzují mezi řádky a oznamují možný další boj proti spekulantům.
Opakování minulosti: Co se stalo 30. dubna?
Závěrečná seance dubna přinesla dramatický scénář. Pár USDJPY znovu prorazil psychologickou hranici 160, což spustilo lavinu pokynů a donutilo Tokio jednat. Rychle jsme pozorovali posílení jenu a pár USDJPY klesl na úroveň 155. Takto prudký pohyb nastal v období nízké likvidity během japonského Golden Week. Za zmínku stojí také to, že tento pohyb se časově shodoval s rekordními maximy na červnovém kontraktu ropy Brent, který v okamžiku japonské intervence rovněž výrazně klesl.
Golden Week je sedmidenní období na přelomu dubna a května, během něhož probíhají čtyři státní svátky. Úřady v Tokiu v čele s Atsushim Mimurou vyslaly jasný signál: Golden Week nebude bezpečným útočištěm pro spekulace.
Historie intervencí: Je to dobrý čas pro jen? (2022–2024)
Japonsko má bohatou, i když poněkud hořkosladkou historii boje proti tržním trendům. Nedávná historie ukazuje, že intervence fungují jako účinná nouzová brzda, ale dlouhodobě směr trhu mění jen zřídka. Stojí také za připomenutí, že v minulosti existovala období, kdy ministerstvo financí jen prodávalo kvůli jeho nadměrné síle, aby podpořilo exportní výkonnost.
Historie nedávných intervencí:
- Září/říjen 2022: První rozsáhlé tržní operace po několika dekádách, provedené při rekordně slabém jenu. Výsledkem bylo přibližně 15% posílení jenu vůči dolaru, které trvalo zhruba 3 měsíce. USDJPY se k maximům z října 2022 vrátil přibližně po 10 měsících.
- Duben/květen 2024: Akce zaměřená na obranu předchozích maxim z roku 2022 a přiblížení k psychologické úrovni 160 na USDJPY. Přinesla okamžitý úspěch a situace na měnovém páru se dlouhodoběji stabilizovala až po holubičích signálech amerického Fedu.
- Červenec 2024: Další úder proti spekulantům, tentokrát podpořený jestřábí rétorikou Bank of Japan. Efekt byl výrazně trvalejší než v předchozích případech, protože intervenci doprovázelo skutečné zvýšení úrokových sazeb ze strany BoJ. Na druhé straně pokles trval 2 měsíce a na páru USDJPY dosáhl přibližně 13,5 %.
Jaký je závěr? Samotná intervence pouze kupuje čas. Skutečná změna závisí na divergenci, případně jejím ústupu, mezi politikou Bank of Japan a amerického Fedu.
Stojí za zmínku, že spread měl již téměř rok jasně favorizovat jen. Růst výnosů v Japonsku však není pouze důsledkem vyšších úrokových sazeb, ale souvisí především s obavami ohledně masivního zadlužení a plánů na další fiskální expanzi. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Po předchozí intervenci v roce 2024 navíc spekulanti změnili svůj postoj a začal prudký short squeeze na jenu. Trh se tehdy poprvé od roku 2016 přesunul z čistě negativního do pozitivního pozicování. Aktuálně však pozorujeme nárůst krátkých pozic téměř k extrémním úrovním z let 2024 nebo 2007. Zdroj: xStation5
Strategie Bank of Japan: Extrémně pomalý pochod směrem k normalizaci
Zatímco ministerstvo financí bojuje v první linii s miliardami dolarů z rezerv, Bank of Japan provádí operaci normalizace měnové politiky po dekádách udržování extrémně nízkých úrokových sazeb. Vzhledem ke stavu japonské ekonomiky je však tento proces velmi pomalý.
- Kde jsme nyní? Po prosincovém zvýšení sazeb v roce 2025 činí hlavní úroková sazba v Japonsku 0,75 %. Jde o nejvyšší úroveň za poslední tři dekády, ale stále o jednu z nejnižších sazeb na světě. Japonsko je tak nadále využíváno pro carry trade transakce.
- Rozdělení v radě: Nedávná zasedání ukázala rostoucí jestřábí tábor. Až tři z devíti členů rady podporují okamžitý posun na úroveň 1,0 %. To znamená, že pravděpodobnost zvýšení sazeb v letošním roce je vysoká.
- Inflační tlak: BoJ očekává jádrovou inflaci (core CPI) pro rok 2026 na úrovni 2,8 %. Při současných sazbách to znamená, že reálné úrokové sazby zůstávají hluboko v záporném pásmu.
Co dál se sazbami?
Základní scénář předpokládá, že BoJ zvýší sazby na 1,0 % ještě v roce 2026. Slabý jen je zde klíčovým katalyzátorem. Drahé dovozy energií a potravin zatěžují peněženky Japonců a stávají se politickým problémem, který centrální banka nemůže ignorovat.
Má jen šanci na trvalé oživení?
Intervence na konci dubna je jasným signálem, že práh trpělivosti Tokia leží kolem úrovně 160. Fundamenty však zůstávají neúprosné. Aby jen mohl trvale posílit, musí trh uvěřit ve dva faktory: změnu komunikace BoJ směrem k jestřábějšímu tónu, která ale musí být provedena opatrně, aby nevyvolala krizi ve výnosech; a změnu sentimentu vůči dolaru. Pokud krize v Hormuzském průlivu skončí, dolar už nebude tolik potřebný jako bezpečný přístav. Na druhé straně, pokud Fed začne komunikovat možná zvýšení sazeb, USDJPY by se mohl trvale dostat nad úroveň 160.
Pár se aktuálně nachází v důležité oblasti potenciálně extrémně překoupených podmínek. Intervence by musely probíhat pravidelně a zároveň bychom museli vidět fundamentální změnu jak na japonské, tak na globální straně. Zdroj: xStation5
