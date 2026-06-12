Dohoda s Íránem na dosah? Trump uklidňuje trhy, Teherán brzdí euforii ⚠️

Naděje na ukončení války mezi Spojenými státy a Íránem v pátek výrazně vzrostly poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že dohoda by mohla být podepsána už během víkendu. Podle Trumpa se podařilo dosáhnout „velkého urovnání“ konfliktu a k podpisu by mohlo dojít v Evropě. Součástí dohody má být také znovuotevření Hormuzského průlivu, jehož omezená průchodnost v posledních měsících výrazně zvyšovala nervozitu na energetických trzích.
Trump uvedl, že průliv se oficiálně otevře ve chvíli, kdy bude dohoda podepsána. To by pro trhy znamenalo zásadní úlevu, protože Hormuzský průliv patří mezi nejdůležitější námořní trasy pro přepravu ropy a plynu. Jeho částečné uzavření po vypuknutí konfliktu přispělo k růstu cen energií a posílilo obavy z širšího narušení globálních dodavatelských řetězců.
Írán však zatím euforii mírní. Tamní představitelé potvrdili, že velká část dohody je již připravena, ale zároveň zdůraznili, že Teherán nepřistoupí na kompromisy u svých klíčových požadavků. Podle íránského ministerstva zahraničí zatím nebylo dosaženo konečného rozhodnutí a návrh stále posuzují příslušné rozhodovací orgány.
Právě tato opatrnost je pro investory důležitá. Trump od poloviny března opakovaně tvrdil, že dohoda s Íránem je blízko. Podle mediálních analýz tak učinil už nejméně 38krát od začátku konfliktu. To znamená, že současné prohlášení sice zvyšuje šanci na diplomatický průlom, ale zároveň je potřeba počítat s rizikem, že jednání opět narazí na sporné body.
Trhy přesto na novou vlnu optimismu reagovaly pozitivně. Asijské akcie se připojily k silnému globálnímu růstu a ceny ropy klesly na nejnižší úrovně za poslední dva měsíce. Investoři tak začali částečně odepisovat rizikovou prémii, kterou do cen energií započítávali kvůli napětí kolem Íránu a Hormuzského průlivu.
Napětí v regionu ale zdaleka nezmizelo. Americké síly podle dostupných informací sestřelily dva íránské útočné drony poté, co se Teherán pokusil zaútočit na obchodní lodě v oblasti průlivu. Íránská státní média zároveň informovala, že tamní armáda zastavila tanker proplouvající Hormuzským průlivem a v oblasti byly slyšet exploze.
Z pohledu investorů tak vzniká velmi citlivá situace. Na jedné straně je zde šance na největší diplomatický průlom od začátku tříměsíční války. Na straně druhé zůstává riziko, že jakýkoliv incident v Hormuzském průlivu může rychle vrátit na trh strach a znovu vytlačit ceny ropy výše.
Klíčové bude, zda se během víkendu skutečně podaří dohodu podepsat a zda ji jednoznačně potvrdí i íránská strana. Bez toho může současný optimismus rychle vyprchat. Trhy nyní nesází pouze na Trumpova slova, ale především na to, že Teherán bude ochoten finální text dohody schválit a umožnit plné obnovení provozu v jedné z nejdůležitějších energetických tepen světa.
Graf ropy Brent (OIL, H4)
Zdroj: xStation5
Cena ropy se dostala pod výrazný prodejní tlak a aktuálně se pohybuje kolem úrovně 88,6 USD. Trh po předchozím poklesu nedokázal udržet oblast kolem 94–95 USD a nyní se obchoduje pod důležitými klouzavými průměry, což potvrzuje převahu prodávajících.
Z technického pohledu je situace pro ropu spíše negativní. Cena se nachází pod EMA 50 na úrovni 93,40 USD i pod SMA 100 poblíž 98,90 USD. Tyto průměry nyní fungují jako rezistenční pásmo a případný návrat ceny směrem vzhůru může narazit právě v oblasti 93–95 USD. Důležitá je také horizontální úroveň kolem 94,78 USD, kde se cena v minulosti několikrát zastavila a kde se zároveň nachází vyšší objem obchodů podle objemového profilu.
Pro další vývoj bude klíčové, zda ropa dokáže udržet aktuální oblast kolem 88 USD. Pokud by se zde kupci neobjevili, mohl by trh pokračovat v poklesu směrem k nižším úrovním kolem 86–85 USD. Naopak první známkou zlepšení by byl návrat nad 93,40 USD, kde se nachází EMA 50. Silnější býčí signál by však přišel až po překonání pásma 94,78–95 USD, které nyní představuje nejbližší významnou rezistenci.
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