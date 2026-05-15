Graf dne: Je jen připraven na další kolo?

USD/JPY dnes připomíná souboj dvou boxerů. Jeden z nich se zoufale snaží nenechat zatlačit do rohu, ale docházejí mu síly i nápady. Další údery z makroekonomiky a geopolitiky jeho situaci jen zhoršují. V této výměně je stále jasnější, že už nejde o boj o dominanci, ale o snahu přežít v rytmu silnějšího soupeře, který postupně přebírá kontrolu nad tempem i prostorem na trhu.
Zdroj: xStation5
Geopolitika a energie
Klíčovým pozadím současných pohybů zůstává napětí kolem Hormuzského průlivu. Eskalující geopolitické riziko tlačí vzhůru ceny ropy a obecně i všech energetických komodit. To přímo zasahuje dovozně závislé ekonomiky. Japonsko je v obzvlášť složité pozici, protože zůstává silně závislé na dovozu energetických zdrojů. Rostoucí náklady na energie se okamžitě promítají do inflačních tlaků napříč celým výrobním řetězcem a zvyšují ekonomický stres.
Inflace a překvapení v datech
Nejnovější údaje o výrobní inflaci ukázaly jasné zrychlení. PPI vzrostl na 4,9 % r/r oproti předchozím 2,6 % a výrazně překonal očekávání trhu. Nejde jen o statistickou odchylku, ale o signál, že nákladové tlaky v Japonsku sílí rychleji, než se čekalo. Důležité je, že inflace je z velké části dovezená. To znamená, že její zdroj leží mimo domácí politiku a je silně navázán na globální podmínky.
Bank of Japan pod tlakem
Rostoucí inflace začíná výrazně měnit narativ kolem Bank of Japan. Trh stále více započítává možnost zvýšení sazeb už v červnu, zatímco někteří ekonomové naznačují, že nemusí jít o jednorázový krok, ale o začátek širšího cyklu normalizace. To představuje významný posun oproti letům ultra uvolněné měnové politiky, která po desetiletí určovala vývoj na japonských trzích. Inflační tlak dostává BOJ do pozice, kdy by nečinnost mohla být stále více vnímána jako chyba měnové politiky.
Úrokový diferenciál a síla dolaru
Navzdory rostoucím očekáváním zpřísnění měnové politiky v Japonsku zůstává jen strukturálně slabý. Klíčovým faktorem je obrovský úrokový diferenciál mezi Japonskem a USA. Federální rezervní systém nadále udržuje prostředí relativně vysokých úrokových sazeb, což podporuje dolar a drží strategie carry trade atraktivní. V praxi to znamená, že kapitál má stále silnou motivaci zůstávat v pozicích proti jenu. To omezuje jeho schopnost trvaleji oživit, i když se očekávání kolem BOJ mění.
Riziko intervencí a reakce trhu
Dalším faktorem ve hře jsou spekulace o možné měnové intervenci ze strany japonských úřadů. Takové kroky mohou vyvolat prudké, ale obvykle krátkodobé posílení jenu. Trh však zůstává skeptický k jejich dlouhodobé účinnosti bez odpovídající změny měnové politiky. Intervence proto spíše působí jako dočasné narušení trendu než jako skutečný obrat.
Tržní obraz
Výsledkem je, že USD/JPY se aktuálně nachází na průsečíku tří sil. Na jedné straně úrokový diferenciál nadále podporuje dolar. Na druhé straně rostoucí očekávání jestřábější Bank of Japan podporují jen. Celkový obraz doplňuje geopolitika, která prostřednictvím cen energií podporuje inflaci a nutí trh průběžně přeceňovat jednotlivé scénáře.
V krátkodobém horizontu zůstává nejpravděpodobnějším prostředím zvýšená volatilita. Trh bude reagovat především na inflační data a komunikaci Bank of Japan a zároveň hledat rovnováhu mezi těmito třemi soupeřícími silami.
