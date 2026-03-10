Akciové indexy prudce rostou po Trumpových výrocích o válce s Íránem 📈 Ropa padá

Globální finanční trhy začaly týden při zvýšené volatilitě, ale závěrečná část včerejší obchodní seance ve Spojených státech přinesla jasné zlepšení investorského sentimentu. Obrat vyvolaly komentáře prezidenta Donalda Trumpa, podle nichž se vojenská operace související s konfliktem s Íránem může blížit ke konci. Trhy reagovaly okamžitě prudkým poklesem cen ropy a silným odrazem hlavních akciových indexů. Futures na americký S&P 500 (US500) dnes rostou téměř o 1 %. Klíčovými událostmi pro index budou zítřejší zveřejnění americké inflace CPI a páteční zpráva o inflaci PCE. Na firemní úrovni dnes po americké seanci zveřejní výsledky Oracle (OCL.US) a další technologický gigant Adobe (ADBE.US) má výsledky na programu ve čtvrtek.
- Akciové trhy otočily předchozí ztráty, když investoři reagovali na signály možné deeskalace konfliktu na Blízkém východě.
- Ceny ropy prošly prudkou korekcí a spadly z úrovní nad 100 USD za barel k oblasti kolem 84 USD (aktuálně blízko 90 USD), zatímco WTI klesla přibližně k 80 USD za barel. Energetický sektor zůstává klíčovým hybatelem krátkodobé volatility na globálních finančních trzích.
- Investoři pečlivě sledují nadcházející data o americké inflaci, která mohou ovlivnit další rozhodování Fedu o měnové politice.
- Íránské revoluční gardy (IRGC) uvedly, že dokud budou Izrael a Spojené státy pokračovat v útocích na Írán, „ani jeden litr ropy neopustí Perský záliv“. Prezident Trump v reakci varoval, že pokud Írán zaútočí na plavidla v Hormuzském průlivu, americká odpověď bude „20krát silnější“ a mohla by zemi zcela zdevastovat.
V pondělí večer prezident Donald Trump během tiskové konference ve svém golfovém klubu poblíž Miami uvedl, že vojenská operace plní své hlavní cíle. Ve svém vystoupení zdůraznil dva klíčové body:
- Pokrok směrem k vojenským cílům operace.
- Udržení stabilních dodávek energií na globální trhy.
Mezi nejdůležitější výroky amerického prezidenta patřily:
- „Dosahujeme výrazného pokroku k naplnění našeho vojenského cíle.“
- „Konflikt je prakticky u konce.“
- Zajištění nepřerušených toků energií a ropy do globální ekonomiky zůstává prioritou.
Pro finanční trhy tyto komentáře signalizovaly možné zmírnění geopolitického napětí, které dříve vedlo k prudkému růstu cen energetických komodit. Během řádné seance na Wall Street investoři sledovali silný obrat z předchozích poklesů. Energetický sektor přitom nadále zůstává jedním z nejdůležitějších faktorů formujících krátkodobý sentiment investorů.
Ropný trh je nyní hlavním hybatelem chování rizikových aktiv. Pokud se vojenská operace skutečně bude blížit ke konci, existuje možnost, že trhy začnou postupně započítávat návrat cen ropy směrem k úrovním z období před válkou.
US500, OIL (D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
