Graf dne: Ropa (07.08.2025)

Ceny ropy zatím opatrně ukončují pětidenní sérii poklesů (+0,65 %), když byly v posledních dnech pod tlakem kvůli eskalaci obchodního napětí mezi Indií a USA.
Ceny zůstávají pod tlakem také kvůli plánovanému navýšení produkce o více než půl milionu barelů v září, ačkoli cenová politika Saúdské Arábie naznačuje důvěru v poptávku.
Pokles ropy byl spuštěn rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa uvalit 25% clo na dovoz z Indie, přičemž kritizoval Indii za nákup ruské ropy a údajné financování války na Ukrajině.
Clo bylo následně zvýšeno na 50 %, což zasáhlo klíčový indický export, jako jsou textilie, autodíly a mořské plody.
Trump také naznačil možnost podobných cel na Čínu, i když zasvěcené zdroje uvádějí, že je to nepravděpodobné. Dokonce i poradce Bílého domu Peter Navarro přiznal, že další cla by mohla poškodit americkou ekonomiku.
Spekulace na trhu s ropou posílilo i prohlášení Kremlu, že Trump a Putin by se mohli v nadcházejících dnech sejít.
Toto oznámení následovalo po návštěvě Moskvy Trumpova zvláštního vyslance pro Blízký východ, Steva Witkoffa, který údajně navrhl třístranný summit Trump–Putin–Zelenskyj – na tento návrh však Kreml zatím nereagoval.
Obchodní napětí se odehrává současně s debatami o produkci ropy.
Saúdská Arábie zvýšila ceny pro asijské odběratele druhý měsíc po sobě, čímž částečně zmírnila obavy z nadbytku nabídky.
Silná poptávka po pohonných hmotách nadále podporuje rafinérské marže. Království však výrazně snížilo ceny pro Evropu a jen mírně je zvýšilo pro USA.
Celkové zářijové navýšení produkce tak plně zvrátí dobrovolné škrty po pandemii COVID, což může ve 2. polovině roku 2025 dále tlačit na ceny ropy směrem dolů.
Zdroj: xStation5
