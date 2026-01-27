Graf dne: STŘÍBRO opět prudce roste 📈 Prémiová cena v Šanghaji naznačuje silnou poptávku

Futures na stříbro opět dynamicky rostou – dalších 6,5 % – a vracejí se nad úroveň 110 USD, navzdory včerejšímu technickému varovnému signálu (inverzní kladivo). Drahé kovy nadále těží z obnoveného obchodního napětí, přičemž bezprecedentní poptávka z Číny dále podporuje rekordní ocenění.
Zdroj: xStation5
Co dnes pohání STŘÍBRO?
- Trumpovy tarify se vrací: Prezident USA Donald Trump se vrací ke své taktice cukru a biče, když vydává nové celní výhrůžky vůči obchodním partnerům Ameriky. Vyostřená obchodní rétorika zvyšuje geopolitické riziko a vede k přesunu kapitálu do reálných aktiv, a to na úkor měn a dluhopisů.
- Výhrůžky Kanadě: Diplomatické sbližování mezi Čínou a Kanadou přimělo Trumpa pohrozit 100% cly na veškeré kanadské zboží, pokud země neuzavře úplnou obchodní dohodu s Čínou. Kanadský premiér Mark Carney označil Trumpův krok za blaf, jehož cílem je stanovit laťku pro jednání o dohodě o volném obchodu mezi USA a Kanadou.
- Zvýšení cel vůči Jižní Koreji: Vedle Kanady se Trump zaměřil i na Jižní Koreu, jejíž parlament dosud neratifikoval loni podepsanou obchodní dohodu s USA. Kvůli tomuto „legislativnímu zdržení“ Trump zvýšil odvetná cla na auta, dřevo a farmaceutika z 15 % na 25 %. To však nezabránilo růstu jihokorejského akciového trhu, který očekává ratifikaci v únoru.
- Ceny v Číně prudce rostou: Kontrakty na stříbro v Číně dnes překročily 125 USD, což je výrazně nad úrovní 112 USD v USA. Rostoucí cenová prémie v Šanghaji oproti burze Comex signalizuje napětí v globálních dodávkách a potvrzuje, že fyzická poptávka z Číny je klíčovým fundamentem aktuálního růstu. Potvrzují to i exportní čísla, podle nichž vývoz stříbra z Číny v roce 2025 dosáhl 16letého maxima.
- Spekulativní obchodování posiluje pohyb v úzkém trhu: Trh s futures na stříbro má mnohem nižší likviditu než zlato (denní obrat v Londýně je přibližně pětkrát menší), což znamená, že nové spekulativní pozice mají nepřiměřený vliv na cenu. Krátkodobí momentum tradeři a investoři používající stříbro jako makro hedge zvyšují volatilitu a urychlují růstové průrazy.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Historický den pro drahé kovy; STŘÍBRO ztrácí 30 %; USD posiluje 💡
Praskla bublina na trhu s drahými kovy❓ STŘÍBRO kleslo o více než 33 % během jediného dne 🚨
Tři trhy, které sledovat příští týden (30. 1. 2026)
Výsledky Lockheed Martin: Vrchol geopolitického napětí i valuací
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.