Graf dne – US100 (04.12.2025)

Futures na americké indexy, včetně Nasdaq 100 (US100), zaznamenaly silné oživení, když od 25. listopadu vzrostly o více než 7,5 %. Hlavními hnacími silami indexu jsou silná sezóna tržeb za 3. čtvrtletí, očekávání zásadního posunu v měnové politice Fed v roce 2026 pod novým předsedou – pravděpodobně Kevinem Hassettem, který má preferovat nižší náklady na úvěry a financování dluhu, a pokračující technologická revoluce v oblasti umělé inteligence. Růst akcií Alphabetu (GOOGL.US) téměř zcela kompenzoval pokles ceny akcií Nvidie, zatímco sílící konkurence v oblasti jazykových modelů, kde je nyní ve středu pozornosti Google Gemini, podněcuje investorskou představivost.
- Několik bank včetně J.P. Morgan a Barclays nedávno zveřejnilo optimistické výhledy pro rok 2026. Signály z amerických institucí naznačují, že rok 2026 může pokračovat v růstu rizikových aktiv. Divize správy majetku Bank of America doporučuje alokaci 2–4 % do kryptoměn, což dobře zapadá do očekávání oslabujícího dolaru a pokračujících přílivů kapitálu na akciové trhy. Obavy z jara 2025 se nenaplnily a americká inflace nevzrostla navzdory vyšším clům. Nižší ceny ropy rovněž podporují růstové momentum.
- Ekonomický růst zůstává zachován a makrodata nenaznačují rostoucí riziko recese. Poslední údaj o žádostech o podporu v nezaměstnanosti činil 216 000, což je jedna z nejnižších hodnot za poslední měsíce. Včerejší údaje ISM ze sektoru služeb přinesly relativně silná čísla, i když ADP zpráva naznačila určité ochlazení trhu práce. Pro finanční trhy to však není důvod k realizaci zisků – právě naopak, tato dynamika zvyšuje pravděpodobnost agresivnějšího započítání snižování sazeb ze strany Fedu. Další snížení, očekávané v prosinci, má nyní pravděpodobnost blížící se 90 %.
US100 (D1)
Americké indexy dnes zaznamenávají mírný pokles kolem 0,1 %, avšak stále se drží nad dvěma klíčovými klouzavými průměry: EMA50 (oranžová) a EMA200 (červená). Index se může teoreticky konsolidovat v pásmu mezi 25 500 a 25 900 body, než si určí další směr. Pokud dojde k proražení směrem nahoru, otevře se cesta k maximům u 26 400 bodů. Naopak, selhání a propad dolů by mohly vést k retestu úrovně 24 400 bodů, což by signalizovalo potenciální delší obrat trendu. Nicméně pozitivní očekávání pro rok 2026 mohou podpořit tzv. "Santa Claus rally" na americkém trhu.
Zdroj: xStation5
