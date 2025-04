Graf dne - US100 (08.04.2025)

Futures na index Nasdaq 100 (US100) dnes posilují o téměř 1 %. I když se poněkud odrazily od včerejšího výprodejového minima kolem 17 600 bodů, těžko lze hovořit o radikálním zlepšení nálady. Index se stále snaží překonat rezistenci na úrovni 18 000 bodů a v současné době se obchoduje poblíž úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu vzestupné vlny z roku 2022.

Včera Trump oznámil, že od 9. dubna uvalí na Čínu 50 % cla, pokud Čína nestáhne svá 32 % odvetná cla. Od té doby jsme z Číny nezaznamenali žádnou výraznější reakci kromě včerejšího prohlášení ministerstva obchodu, které zdůraznilo, že Čína nikdy nebude akceptovat „nátlakovou“ politiku ze strany Spojených států.

Od té doby jsme z Číny nezaznamenali žádnou výraznější reakci kromě včerejšího prohlášení ministerstva obchodu, které zdůraznilo, že Čína nikdy nebude akceptovat „nátlakovou“ politiku ze strany Spojených států. Dokud bude na stole hrozba 50% cel vůči Číně (což by zvýšilo celkové celní zatížení na 70 %) - a dokud bude přetrvávat riziko, že Donald Trump „neblafuje“ - poptávka po tržním zajištění pravděpodobně zůstane vysoká. To by vysvětlovalo relativně zvýšený index VIX, který se pohybuje kolem 32 bodů. Mezitím hlavní americké indexy, včetně US100 - který je obzvláště citlivý na potenciální obchodní odvetná opatření ze strany Číny - mohou mít i nadále potíže s překonáním klíčových úrovní odporu.

To by vysvětlovalo relativně zvýšený index VIX, který se pohybuje kolem 32 bodů. Mezitím hlavní americké indexy, včetně US100 - který je obzvláště citlivý na potenciální obchodní odvetná opatření ze strany Číny - mohou mít i nadále potíže s překonáním klíčových úrovní odporu. V pátek začíná v USA výsledková sezóna, v níž se očekává, že se americké banky budou široce vyjadřovat ke stavu amerických spotřebitelů. Včera zveřejněné údaje o spotřebitelských úvěrech překvapily poklesem o 0,8 mld. dolarů oproti pozitivnímu očekávání ve výši 15 mld. dolarů. Několik průzkumů naznačuje, že spotřebitelé mohli v posledních týdnech snížit své výdaje. Nasdaq 100 je proto obzvláště citlivý - jak na pozitivní, tak na negativní komentáře amerických bank. Do té doby zůstává pozornost soustředěna na „obchodní válku“ a případné „dohody“, které může Trump oznámit v rámci pokračujících jednání s několika zeměmi.

US100 (D1 interval)

200denní a 50denní průměr EMA jsou na cestě k vytvoření „smrtícího kříže“ na denním grafu, což signalizuje potenciální obrat dlouhodobého trendu. Index se obchoduje přibližně 10 % pod 200denním průměrem EMA (červená linie). Klíčová zóna, kterou by býci mohli znovu získat, leží kolem 19 300-19 500 bodů, kde v minulosti došlo k významným cenovým reakcím. Hlubší výprodej a další panika by mohly přinést otestování oblasti 15 000 bodů, která odpovídá 61,8% Fibonacciho retracementu. V krátkodobém horizontu se jako největší riziko jeví možné zvýšení cel na Čínu z 34 % na 50 %, čímž by se celková celní zátěž zvýšila na 70 %, což by dále zkomplikovalo již tak náročné prostředí pro americké technologické společnosti a ovlivnilo širší inflační výhled ve Spojených státech.

Zdroj: xStation5

