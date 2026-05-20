Graf dne: US500 (20.05.2026)

Index S&P 500 (US500) dnes roste a obchoduje se kolem 7 405 bodů po včerejší seanci, která skončila v červených číslech. Wall Street klesala hlavně kvůli slabosti technologického sektoru a růstu výnosů amerických dluhopisů. Veškerá pozornost trhu se dnes soustředí na kvartální report Nvidie (NVDA.US) za Q1 FY2027, který bude zveřejněn po uzavření Wall Street. Tržní konsenzus očekává tržby kolem 78,8 mld. USD (+78 % r/r) a EPS přibližně 1,75 USD (+127 % r/r). Opční trh očekává, že pohyb ceny akcií po zveřejnění výsledků dosáhne v absolutním vyjádření zhruba 5,6 %. Dodáváme však, že téměř v 75 % případů opce skutečný pohyb nadhodnotily.
V pozadí však zůstává geopolitické napětí. Čína oficiálně zakázala dovoz čipu RTX 5090D V2 od Nvidie, čímž vyslala jasný signál, že urychluje rozvoj vlastního AI ekosystému. Za zmínku stojí také situace v Íránu. Trump v úterý uvedl, že USA mohou být nuceny znovu zaútočit na Írán. Stalo se tak den poté, co odvolal plánovaný útok po obdržení íránského mírového návrhu. Írán naopak předložil návrh požadující válečné reparace a stažení amerických jednotek.
Na denním grafu US500 se index nachází v silném uptrendu a dosahuje nových historických maxim kolem 7 407 bodů, kde leží denní maximum. Cena se obchoduje výrazně nad všemi klíčovými klouzavými průměry. Za pozornost stojí pásmový kanál viditelný v grafu. Jde o kanál směrodatné odchylky ukotvený k VWAP zakreslenému od roku 2025. Jeho horní hranice v oblasti 7 500–7 600 bodů představuje nejbližší technický cíl pro býky. Objem na levé straně grafu, tedy Volume Profile, ukazuje velkou koncentraci obchodní aktivity v pásmu 6 800–7 000 bodů. To může naznačovat existenci významné supportní zóny v případě případné korekce.
Zdroj: xStation
