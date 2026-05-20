US100 roste o 0,8 % a maže včerejší pokles 📈

Americké futures rostou před výsledky Nvidie, které společnost zveřejní po uzavření Wall Street a které by mohly určit tón pro celý technologický sektor. Futures na Nasdaq 100 (US100) se odrážejí o více než 0,8 %, protože investoři nadále věří, že poptávka po AI infrastruktuře zůstává silná.
- Technologické akcie si dnes vedou obzvlášť dobře, včetně Samsungu, jehož akcie během evropské seance rostou o více než 5 %. Zisky si připisují také polovodičové společnosti, přičemž AMD a Qualcomm rostou o 3–4 %.
- Wall Street zakončila úterní seanci níže, hlavně kvůli slabosti technologických akcií a růstu výnosů amerických státních dluhopisů. Trhy se nadále obávají, že přetrvávající inflace by mohla donutit Fed pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Takový scénář by mohl zatížit růstové akcie, včetně firem spojených s tématem AI.
- Nvidia stále zůstává dominantním hráčem na trhu AI, i když konkurence v celém polovodičovém sektoru postupně sílí.
- Zdrojem nejistoty zároveň zůstává napětí kolem Íránu poté, co Donald Trump varoval, že v příštích dnech může být možná vojenská akce, pokud nebude dosaženo mírové dohody.
Graf US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Stávka v Samsungu: Tlak na dodávky polovodičů?
Graf dne: US500 (20.05.2026)
Bitcoin čelí klíčovému testu, zatímco ETF prodávají. Čeká kryptotrh letní bear market?
Trumpovy posty, ropa a podezřelé miliardy: CFTC v akci🛢️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.