Trumpovy posty, ropa a podezřelé miliardy: CFTC v akci🛢️

- CFTC vyšetřuje tři případy podezřelých obchodů s ropou - z 23. března, 7. dubna a 6. května 2026
- V každém případě objem futures vyskočil několikanásobně nad průměr minuty až hodiny před Trumpovým oznámením
- Březnový objem přesáhl 800 milionů dolarů, dubnový 950 milionů, květnový 700 milionů dolarů
- Firma Forza Fund vydělala na březnových obchodech přibližně 10 milionů dolarů
- Regulátor vyžádal od burz CME Group a ICE identifikátory obchodníků
- Žádná obvinění zatím nebyla vznesena
Americký regulátor futures trhů vyšetřuje sérii obchodů s ropnými kontrakty, které proběhly v minutách před klíčovými oznámeními Bílého domu o válce v Íránu. Vzorec se opakuje. Objem obchodů vyskočí několikanásobně nad denní průměr, ceny ropy následně klesnou po Trumpově postu a několik firem vykáže přesně načasované zisky.
První případ pochází z 23. března, kdy objem kontraktů WTI a Brent vzrostl devětkrát oproti běžnému rannímu průměru v čase 6:49 ET. Patnáct minut poté Trump zveřejnil na Truth Social, že plánované útoky na íránskou energetickou infrastrukturu jsou odloženy. Ropa klesla o více než 10 procent. Podle obchodních záznamů získala firma Forza Fund na těchto kontraktech upravené zisky kolem 10 milionů dolarů. Celkový objem podezřelých pozic představoval přibližně 800 milionů dolarů. Druhý zaznamenaný případ ze 7. dubna, těsně před oznámením dvoutýdenního příměří s Íránem, dosáhl objemu 950 milionů dolarů, přičemž ceny ropy následně klesly o 15 procent. Třetí případ nastal 6. května, kdy přibližně 700 milionů dolarů v ropných futures změnilo majitele hodinu před zprávami o jednáních o ukončení války.
CFTC formálně zahájila vyšetřování a vyžádala obchodní záznamy od burz CME Group a Intercontinental Exchange. Senátorky Warren a Whitehouse upozornily regulátora také na podobné anomálie před dubnovou pauzou cel v roce 2025 a před vojenskými operacemi ve Venezuele. Kongresman Torres označil případ za potenciálně největší insider trading v historii amerických trhů.
Rizikem pro trhy je samotná nejistota. Pokud vyšetřování neodhalí konkrétní pachatele, efektivně potvrdí, že informační asymetrie kolem Trumpových rozhodnutí je strukturálním prvkem současného obchodování s ropou. Pro institucionální hráče to znamená, že každý geopolitický výkyv cen v sobě nese těžko měřitelné regulační a reputační riziko.
Výhled závisí na tom, zda CFTC identifikuje zdroj úniku. Pokud ano, tržní volatilita kolem Trumpových oznámení se zřejmě sníží, což by podpořilo stabilizaci aktuálních cen v pásmu 100 až 110 dolarů za barel Brent. Pokud ne, přetrvávající informační asymetrie bude nadále generovat špičky objemu před každým geopolitickým zvratem a trh si to postupně zabuduje do spreadu.
