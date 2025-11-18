Graf dne: USDJPY (18. 11. 2025)

USD/JPY se aktuálně obchoduje kolem úrovně 155,40. Dnešní pohyby jsou zřetelně ovlivněny fundamentálními faktory, přičemž rovnováha sil mezi Japonskem a Spojenými státy stále hraje ve prospěch dolaru. Navzdory zhoršení globální nálady se trhy neobracejí k jenu, což poukazuje na jeho strukturální slabost způsobenou politikou Bank of Japan a výrazným úrokovým rozdílem. Pozornost se zároveň soustředí na vnitropolitické napětí v Japonsku, očekávání ohledně Fedu a soubor nadcházejících amerických makrodat, která mohou určit další vývoj měnového páru.
Co dnes ovlivňuje USD/JPY?
Měnová politika Bank of Japan (BOJ)
BOJ nadále udržuje mimořádně uvolněnou měnovou politiku, a to navzdory rostoucímu napětí uvnitř rady, kde někteří členové podporují zvýšení sazeb. Trhy neočekávají zpřísnění v blízké době, protože guvernér BOJ Ueda naznačuje, že rozhodnutí přijdou až v příštím roce, nebo dokonce až v roce 2026. Očekávání prosincového zvýšení sazeb jsou velmi nízká, což udržuje jen jako populární měnu pro financování (carry trade). Tento přístup dále zvyšuje tlak na oslabení jenu.
- Shrnutí: BOJ zůstává výrazně holubičí, trh neočekává brzké zvýšení sazeb. Úroková výhoda USA přetrvává, což posiluje slabost jenu.
Vztahy mezi BOJ a japonskou vládou
Vláda opakovaně zdůrazňuje potřebu stabilizace jenu, ale její zásahy zůstávají pouze verbální, bez konkrétních kroků. BOJ odmítá upravit měnovou politiku pouze kvůli oslabení měny a zaměřuje se na inflaci a podporu ekonomiky. Tyto odlišné priority vytvářejí napětí mezi institucemi a zvyšují nejistotu na trzích. Japonská reakce je vnímána jako nekonzistentní, což oslabuje důvěru v jen.
- Shrnutí: Vláda jen verbálně podporuje jen, ale nekoná rozhodně. BOJ trvá na své strategii, což zvyšuje napětí a nejistotu. Trhy to čtou jako známku slabosti měny.
Očekávání ohledně politiky Fedu
Trhy si nejsou jisté výsledkem prosincového zasedání Fedu. Pravděpodobnost snížení sazeb je nízká a Fed zdůrazňuje závislost na datech, což stabilizuje dolar, ale nepřináší jasný impuls. Ve srovnání s holubičím postojem BOJ tato neutralita Fedu hraje ve prospěch dolaru.
- Shrnutí: Fed zůstává neutrální, což dolaru stačí k udržení výhody. Trhy vidí jasný kontrast s holubičím BOJ, což podporuje vyšší úrovně USD/JPY.
Makrodata z USA a Japonska
V následujících dnech se trhy zaměří na data jako ADP, zápis FOMC, NFP a inflaci z USA i Japonska. Americká data mohou výrazně ovlivnit očekávání ohledně Fedu, a tím přímo USD/JPY. Silnější čísla posilují dolar, slabší zvyšují očekávání snížení sazeb a mohou USD dočasně oslabit. Japonská data mají menší vliv, protože reakce BOJ je velmi pomalá.
- Shrnutí: Hlavním hnacím motorem USD/JPY jsou data z USA. Japonská data mají jen malý vliv. Trhy se soustředí téměř výhradně na americkou stranu.
Úrokový diferenciál mezi USA a Japonskem
Široký rozdíl mezi vysokými sazbami v USA a velmi nízkými v Japonsku zůstává klíčovým faktorem strukturální slabosti jenu. Tato výhoda udržuje atraktivitu financování v jenech, což podporuje přesun kapitálu do dolarových aktiv. Dokonce ani negativní sentiment na trzích nevede k posílení jenu, protože výnosy z amerických aktiv jsou mnohem vyšší. Tento jev dlouhodobě oslabuje jen.
- Shrnutí: Velký úrokový rozdíl škodí jenu. Trhy jej nadále používají k financování, což udržuje strukturální výhodu dolaru.
Globální situace a aktuální „risk-off“ klima
Současné zhoršení nálady na trzích nevede k tradičnímu posilování jenu, což je zásadní změna oproti minulým cyklům. Je to dáno extrémně uvolněnou politikou BOJ a výraznou americkou úrokovou výhodou. V tomto prostředí trhy vnímají jako bezpečnější aktiva dolar, americké státní dluhopisy a švýcarský frank, nikoli jen. Tradiční role jenu jako bezpečného přístavu je oslabena.
- Shrnutí: Japonský jen ztrácí status bezpečné měny. Trhy dávají přednost dolaru a franku. Strukturální faktory oslabují jeho vnímanou stabilitu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
BREAKING: Zpráva UoM naznačuje pokles inflačních očekávání 📌
Lilly a Novo zvyšují dostupnost léků na obezitu
Ceny kávy se propadly po zrušení amerických cel na dovoz z Brazílie
Meta začíná obchodovat s elektřinou kvůli AI. Chce urychlit výstavbu nových elektráren v USA
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.