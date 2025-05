Graf dne - USDJPY (23.05.2025)

Americký dolar vůči japonskému jenu oslabil o 0,5 % na 143,45 USD/JPY, když japonská jádrová inflace v dubnu vzrostla na 3,5 %, což je nejrychlejší meziroční tempo za poslední dva roky, zatímco stupňující se celní tlak ze strany USA nadále zatěžuje japonskou ekonomiku závislou na vývozu.

Prudký nárůst inflace zvyšuje očekávání zvýšení sazeb

Jádrový index spotřebitelských cen v Japonsku v dubnu meziročně vyskočil na 3,5 %, čímž překonal tržní odhady 3,4 % a zrychlil z březnových 3,2 %. To představuje nejvyšší hodnotu od ledna 2023, kdy dosáhl 4,2 %, a udržuje inflaci výrazně nad 2% cílem Bank of Japan po dobu více než tří let. Ukazatel základní inflace, který BOJ bedlivě sleduje, vzrostl na 3,0 % z březnových 2,9 %.

Velkou měrou se na tomto růstu podílela inflace potravin, která zrychlila z 6,2 % na 7,0 % v důsledku toho, že společnosti na začátku nového japonského fiskálního roku zavedly zvýšení cen. Ceny rýže se meziročně zvýšily o 98,6 %, zatímco ceny čokolády vyskočily o 31 %. Trhy nyní počítají se zvýšenou pravděpodobností zvýšení sazeb BOJ již v červenci, přičemž analytici ING předpovídají zvýšení o 25 bazických bodů před delší pauzou kvůli nejistotě v oblasti obchodu.

Tlak obchodní války roste

Silnější údaje o inflaci přicházejí v době, kdy Japonsko čelí rostoucímu tlaku ze strany cel Trumpovy administrativy, včetně 25% cla na automobily - odvětví, které premiér Šigeru Išiba označil za „národní krizi“ pro čtvrtou největší ekonomiku světa. Nejvyšší japonský obchodní vyjednavač Rjosei Akazawa vede intenzivní jednání s americkými představiteli, přičemž čtvrté kolo je naplánováno na 30. května po víkendových schůzkách.

Hrozba cel nutí japonské společnosti, jako je výrobce automobilových součástek Kyowa Industrial, přehodnotit desítky let staré obchodní modely. Diverzifikaci 78leté společnosti do oblasti zdravotnických přístrojů brání cla, která se vztahují i na zdravotnické vybavení, což ilustruje široký rozsah obchodních překážek, které ovlivňují japonskou výrobní základnu.

Trh s dluhopisy JGB pod tlakem

K volatilitě jenu se tento týden přidal i značný stres na trhu japonských státních dluhopisů, kde superdlouhé výnosy dosáhly rekordních hodnot. Výnos 30letých JGB vzrostl na 3,175 %, což je blízko historického maxima 3,185 %, zatímco výnos 40letých JGB dosáhl ve čtvrtek rekordních 3,675 %. Slabá aukce 20letých dluhopisů podtrhla klesající apetit trhu po japonském dluhu v souvislosti s fiskálními obavami a rostoucími inflačními očekáváními.

Kombinace přetrvávající inflace nad cílovou hodnotou, potenciálního zpřísnění ze strany BOJ a pokračujícího obchodního napětí se Spojenými státy vytváří pro USD/JPY složité pozadí, přičemž pár pravděpodobně zůstane volatilní, protože trhy zvažují konkurenční domácí a vnější tlaky na japonskou ekonomiku.

USDJPY (D1)

USDJPY se obchoduje pod úrovní 23,6 % Fibonacciho retracementu. Pár zůstává v klesajícím trendu poté, co znovu otestoval 100denní EMA. Ukazatel RSI vykazuje medvědí divergenci a vytváří nižší maxima, zatímco ukazatel MACD se po medvědím signálu rozšiřuje.

