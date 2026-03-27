Graf dne: USDJPY na rozcestí. Zasáhne vláda?

USDJPY zůstává pod silným tlakem a obchoduje se v pásmu 159,50–159,80, blízko psychologické hranice 160,00. Současný cenový vývoj je ovlivněn kombinací síly dolaru, obav z možné intervence japonské vlády a makroekonomických i geopolitických faktorů.
Zdroj: xStation5
Co ovlivňuje pohyb USDJPY?
Síla dolaru a globální napětí
USDJPY podporuje celková síla amerického dolaru. Investoři vnímají dolar jako bezpečný přístav v době rostoucího geopolitického napětí na Blízkém východě a nejistoty na komoditních trzích. Silná poptávka po USD omezuje prostor pro posílení jenu, zejména v prostředí globální nejistoty a zvýšené averze k riziku.
Riziko intervence japonských úřadů
Japonské úřady stále častěji naznačují připravenost zasáhnout, pokud USDJPY překročí úroveň 160,00. Cílem případné intervence je chránit japonský export a stabilizovat ekonomiku. Silný dolar zvyšuje náklady na dovoz a může posilovat inflační tlaky v Japonsku. Intervence slouží jako nástroj úřadů k řízení nadměrných výkyvů měny, které by mohly negativně dopadnout na obchodní bilanci a stabilitu finančních trhů.
Měnová politika
Bank of Japan pokračuje ve své ultra uvolněné politice a dlouhodobě udržuje nízké úrokové sazby. Současně zůstávají sazby v USA na zvýšených úrovních, což rozšiřuje výnosový diferenciál mezi USD a JPY a podporuje další sílu dolaru vůči jenu. Tato divergence v měnové politice činí dolar v krátkodobém i střednědobém horizontu pro investory atraktivnějším a udržuje tlak na růst USDJPY.
Ceny energií a obchodní bilance Japonska
Japonsko je výrazně závislé na dovozu ropy a plynu. Růst cen energií zvyšuje náklady na dovoz, zhoršuje obchodní bilanci a omezuje růstový potenciál ekonomiky. Vyšší ceny komodit zároveň zvyšují inflační tlaky a riziko měnové nestability. V tomto kontextu může kombinace silného dolaru a vysokých cen komodit dále oslabovat jen a držet USDJPY poblíž rekordních úrovní.
Závěr
USDJPY zůstává citlivý na kombinaci síly dolaru, signálů o možné intervenci japonských úřadů a vnějších faktorů, jako jsou ceny energií a geopolitické napětí. Silné momentum dolaru a možné kroky japonské vlády omezují prostor pro stabilní růst nad úroveň 160,00.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
