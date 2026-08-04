Graf dne: USDJPY po japonské intervenci. Kurz klesá pod 160, ale tlak na jen přetrvává

USDJPY zůstává jedním z nejdůležitějších témat na devizovém trhu po nedávné reakci japonských úřadů na prudké oslabení jenu. Kurz se opět ocitl pod prodejním tlakem a sestoupil do okolí úrovně 158, tedy pod hranici 160, kterou zástupci japonské vlády opakovaně označovali za úroveň vyžadující zvláštní pozornost.
Intervence na devizovém trhu přinesla krátkodobý efekt. Jen se výrazně posílil a USDJPY se vzdálil od psychologické úrovně 160. Otázka, která zůstává otevřená, se však týká trvalosti tohoto pohybu. Historie ukazuje, že samotná devizová intervence může účinně omezit prudké pohyby kurzu, ale bez změny fundamentálních faktorů stojících za oslabením měny bývá její efekt časově omezený.
V krátkodobém horizontu může USDJPY ještě pokračovat v poklesu a směřovat k úrovni 157. Z technického hlediska trh obdržel signál, že okolí úrovně 160 zůstává pásmem, při němž přichází razantní reakce japonských úřadů. V dlouhodobějším horizontu však situace pro jen zůstává obtížná, protože hlavní faktor ovlivňující kurz — tedy rozdíl v úrovni úrokových sazeb mezi USA a Japonskem — nadále působí v neprospěch japonské měny.
Zdroj: xStation5
Faktory, které v současnosti formují USDJPY
Japonská intervence pohyb zastavila, ale problém jenu nevyřešila
Nejdůležitější událostí posledních dní byla reakce japonských úřadů na oslabení jenu. Překročení úrovně 160 na USDJPY bylo vyhodnoceno jako příliš rychlý a nepříznivý pohyb, který prostřednictvím vyšších nákladů dovozu zvyšuje tlak na domácnosti i podniky.
Zásahy na devizovém trhu umožnily omezit rozsah oslabení jenu a vedly k poklesu USDJPY pod úroveň 160. Trh obdržel jasný signál, že Japonsko je připraveno reagovat, pokud bude pohyb měny příliš prudký.
Problém však spočívá v tom, že intervence nemění základní fundamenty. Pokud rozdíl mezi úrokovými sazbami v USA a Japonsku zůstane široký, může se tlak na jen vrátit.
Klíčová otázka proto již nezní, zda Japonsko dokáže zastavit růst USDJPY, ale jak dlouho bude schopno udržet efekt takové intervence bez dodatečné podpory ze strany měnové politiky.
Fed a BoJ. Rozdíl úrokových sazeb nadále působí proti jenu
Jedním z nejdůležitějších faktorů pro USDJPY zůstává měnová politika obou centrálních bank.
Fed na posledním zasedání ponechal úrokové sazby beze změny. Trh omezil očekávání dalšího zvyšování sazeb v USA, americké sazby však stále zůstávají na velmi vysoké úrovni ve srovnání s Japonskem.
Na druhé straně Bank of Japan letos zahájila cyklus zvyšování úrokových sazeb a jasně signalizuje, že současný krok nemusí být posledním. Trh oceňuje možnost dalšího zvýšení v tomto roce, zejména pokud inflace a dynamika mezd zůstanou na odpovídajících úrovních.
I kdyby se BoJ rozhodla pro další krok, rozdíl mezi sazbami v USA a Japonsku zůstane i nadále výrazný. Právě tento faktor byl po mnoho měsíců hlavním argumentem pro prodej jenu a zůstává jednou z největších výzev pro japonskou měnu.
Bank of Japan mění postoj, ale jen potřebuje více podpory
Samotný fakt zahájení cyklu zvyšování sazeb ze strany Bank of Japan představuje po mnoha letech ultramírné měnové politiky zásadní změnu. Trh věnuje stále větší pozornost možnosti dalšího normalizování politiky ze strany japonské centrální banky.
Problémem však zůstává tempo těchto změn. BoJ stále postupuje opatrně, protože japonská ekonomika je na vyšší náklady financování podstatně citlivější než ekonomika USA.
Pro jen tak bude klíčové nejen to, zda BoJ sazby zvýší, ale zda trh uvěří, že je centrální banka připravena v tomto procesu pokračovat i v nadcházejících měsících.
Pokud budou očekávání ohledně BoJ růst rychleji než očekávání týkající se Fedu, může jen obdržet dodatečnou podporu. Prozatím však rozdíl v úrovni sazeb zůstává hlavním problémem japonské měny.
Ropa a Perský záliv zvyšují riziko pro jen
Dalším faktorem ovlivňujícím USDJPY zůstává geopolitická situace a ceny energetických surovin.
Napětí kolem Perského zálivu a riziko narušení dodávek ropy představují pro trh důležitý prvek. Japonsko jako ekonomika silně závislá na dovozu energie je na růst cen ropy obzvláště citlivé.
Vyšší ceny komodity mohou v Japonsku zvyšovat inflační tlak, ale zároveň zhoršovat obchodní bilanci země prostřednictvím vyšších nákladů dovozu. V minulosti takové faktory na jen působily zpravidla negativně.
Navíc v obdobích rostoucí geopolitické nejistoty dolar jako globální bezpečný přístav často posiluje. To znamená, že i při potížích americké ekonomiky může USD zůstat podporován vůči jenu.
Fiskální riziko Japonska jako další výzva pro měnu
Kromě měnové politiky přitahuje stále větší pozornost trhu fiskální situace Japonska.
Plány na zvýšení veřejných výdajů a možné daňové škrty vyvolávají otázky ohledně dalšího nárůstu zadlužení země. Pro devizový trh je důležité, zda fiskální politika podpoří hospodářský růst, nebo zda naopak zvýší obavy ohledně stability veřejných financí.
Pokud trh dospěje k závěru, že Japonsko bude provádět expanzivnější fiskální politiku bez adekvátní kontroly výdajů, může to omezovat potenciál posílení jenu.
USDJPY před dalším testem
Současný pokles USDJPY ukazuje, že úroveň 160 zůstává hranicí, při níž jsou japonské úřady připraveny reagovat. Krátkodobě může kurz pokračovat níže, zejména pokud trh dále omezí očekávání ohledně politiky Fedu.
Dlouhodobě však situace zůstává složitější. Jen nadále čelí tlaku v důsledku velkého rozdílu úrokových sazeb mezi USA a Japonskem a samotná devizová intervence nemění fundamentální obraz trhu.
Další směřování USDJPY bude záviset především na tom, zda Fed začne uvolňovat měnovou politiku dříve, nebo zda se Bank of Japan rozhodne pro razantnější zvyšování úrokových sazeb.
Prozatím trh obdržel jasný signál, že okolí úrovně 160 je pásmem bráněným Tokiem. Otázkou však zůstává, zda půjde pouze o krátkodobou korekci, nebo o začátek trvalejšího obratu trendu na jenu.
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