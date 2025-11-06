Graf dne – Zlato (06.11.2025)

- Zlato prolomilo hranici 4 000 USD uprostřed turbulence na trzích a nejistoty ohledně americké ekonomiky.
- Propouštění řízené umělou inteligencí nečekaně posílilo atraktivitu zlata jako bezpečného přístavu.
- UBS (4 700 USD) a MS (4 500 USD) stanovily vysoké cílové ceny, protože kov směřuje k důležitému technickému proražení.
- Zlato prolomilo hranici 4 000 USD uprostřed turbulence na trzích a nejistoty ohledně americké ekonomiky.
- Propouštění řízené umělou inteligencí nečekaně posílilo atraktivitu zlata jako bezpečného přístavu.
- UBS (4 700 USD) a MS (4 500 USD) stanovily vysoké cílové ceny, protože kov směřuje k důležitému technickému proražení.
Zlato opět překonalo hranici 4 000 USD za unci a dosáhlo nejvyšší úrovně od začátku týdne. Tento nárůst ceny je z velké části přičítán zvýšené turbulenci na finančních trzích a rostoucí nejistotě ohledně americké ekonomiky. Zatímco nedávné zprávy ADP a ISM vykázaly silná data, dnešní zpráva Challenger ukázala výrazný nárůst plánovaného propouštění ve Spojených státech. Zajímavé je, že tato propouštění se jeví jako důsledek AI revoluce, nikoliv pouze jako následek nedávného uzavření vládních úřadů.
V současnosti stále sledujeme čistý pokles držby zlata v rámci ETF fondů. Včerejší a dnešní růst však může naznačovat návrat tržní poptávky. Nejnovější výhled od UBS, zveřejněný v posledních hodinách, předpokládá, že zlato by mělo v blízké době dosáhnout alespoň 4 200 USD. Pokud budou přetrvávat geopolitické turbulence, může se cena kovu příští rok dostat až na 4 700 USD za unci.
Naopak výhled Morgan Stanley z konce října uvádí, že cena zlata by měla dosáhnout 4 500 USD do poloviny příštího roku.
Z technického hlediska se zlato aktuálně konsoliduje v rámci trojúhelníkové formace, zároveň se však zdá, že ukončilo sérii nižších minim a nižších maxim. Běžně by trojúhelník po prudkém poklesu naznačoval proražení dolů a pokračování prodejního trendu. Nyní však existuje možnost proražení směrem vzhůru. Klíčové je, že zlato se vrátilo nad hranici 4 000 USD a obchoduje se nad úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu. Pokud se mu podaří znovu překonat poslední linii uptrendu a úroveň 23,6 %, může být nedávná korekce považována za zcela ukončenou.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
US100 ztrácí 0,5 % 🚩
Indie rekordně zvýší dovoz bavlny: bezcelní režim a nejnižší domácí produkce za 17 let
Thajsko otevírá dveře americké kukuřici: bezcelní dovoz podpoří domácí krmivový průmysl
Graf dne – STŘÍBRO (11.11.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.