💷 GBPUSD posiluje před rozhodnutím BoE

- BoE pravděpodobně ponechá sazby beze změny: Bank of England zřejmě nezmění úrokové sazby navzdory klesající inflaci; pozornost se soustředí na trvalý dezinflační trend.
- Časový harmonogram: Rozhodnutí bude oznámeno ve 13:00, spolu se zápisem ze zasedání. O 30 minut později vystoupí guvernér Bailey s komentářem k rozhodnutí.
- Riziko holubičího překvapení: Trh podceňuje šanci na snížení sazeb (25%); fiskálně utažený listopadový rozpočet by mohl vést k prosinci ke snížení sazeb a dnes zvýšit podíl holubičích názorů.
- Sledování GBPUSD: Ponechání sazeb by mohlo podpořit odraz GBPUSD směrem k úrovni 1,3200; naproti tomu překvapivé snížení nebo silný holubičí signál hrozí okamžitým propadem pod 1,30.
Navzdory nedávným zklamáním v makroekonomických údajích se všeobecně očekává, že Bank of England na dnešním zasedání Výboru pro měnovou politiku (MPC) ponechá úrokové sazby beze změny. Ačkoli inflace zpomalila (v září klesla na 3,8 %, což je pod odhadem BoE), tlak na ceny služeb polevil a růst mezd se zpomalil, míra inflace zůstává téměř dvojnásobná oproti 2% cíli centrální banky. Dalším faktorem je pravděpodobné fiskální utahování prostřednictvím zvýšení daní v nadcházejícím rozpočtu.
Výbor MPC proto pravděpodobně upřednostní vyčkání na trvalý dezinflační trend, než začne uvažovat o uvolnění měnové politiky, které se obecně neočekává dříve než na jaře 2026, kdy by inflace měla klesnout k úrovni 2,5 %.
Ocenění trhu a nesouhlasné hlasy
Trh v současnosti oceňuje pravděpodobnost dnešního snížení sazeb pouze na 25 %, přičemž úplné snížení o 25 bazických bodů je plně započítáno až na únor. Je však pozoruhodné, že kombinovaná pravděpodobnost snížení do prosince dosahuje téměř 70 %, což odpovídá nedávnému vývoji v USA, kde bylo prosincové snížení téměř plně oceněno.
Ačkoli trh přisuzuje nízkou 25% šanci na snížení sazeb dnes, toto riziko se může jevit jako podceněné. Klíčovým faktorem pro inflační výhled v příštích čtvrtletích bude struktura britského rozpočtu, která bude zveřejněna na konci listopadu. Pokud rozpočet přinese očekávanou fiskální zdrženlivost, BoE by mohla získat větší důvěru v pokračující dezinflační vývoj a přistoupit ke snížení sazeb již na prosincovém zasedání.
V tomto kontextu existuje možnost holubičího signálu již dnes – a to jak v oficiálním prohlášení, tak ve výsledku hlasování. Nedávno dva členové MPC hlasovali pro snížení; dnes by se mohl počet nesouhlasících zvýšit na tři.
Dopad na libru
Rozhodnutí o ponechání sazeb může podpořit nedávné oživení páru GBP/USD. Měnový pár aktuálně testuje pásmo odpovídající podobné korekci z konce října. Pokud tón dnešního rozhodnutí nebude příliš holubičí, korekce může pokračovat směrem k oblasti 1,3200.
Naopak snížení sazeb by pravděpodobně vedlo k okamžitému poklesu pod úroveň 1,30. Tento negativní scénář by se mohl naplnit také v případě, že BoE jasně naznačí připravenost uvolnit měnovou politiku v prosinci, v závislosti na výsledku nadcházejícího rozpočtu.
