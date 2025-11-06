Návrat ropných kohoutků: OPEC zvyšuje těžbu navzdory hrozbě přebytku

-
OPEC v říjnu zvýšil produkci o 50 000 barelů denně na 29,07 milionu.
-
Saúdská Arábie a další partneři obnovují část dodávek pozastavených od roku 2023.
-
Cena ropy Brent klesla od začátku roku o 14 %, IEA varuje před možným přebytkem v roce 2026.
-
Další navyšování těžby má být v prosinci, poté OPEC+ plánuje pozastavení zvyšování v Q1 2026.
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v říjnu mírně zvýšila produkci o 50 000 barelů denně na celkových 29,07 milionu barelů denně, jak ukazuje aktuální průzkum agentury Bloomberg. Tento růst přichází ve chvíli, kdy se klíčoví producenti – zejména Saúdská Arábie – rozhodli obnovit část dodávek, které byly od roku 2023 pozastaveny.
V rámci nového kola navyšování těžby obnovují členové OPEC+ postupně až 1,65 milionu barelů denně, které byly dříve dobrovolně staženy z trhu. Tento krok navazuje na předchozí nečekané rozhodnutí v první polovině roku, kdy Rijád a jeho spojenci rychle vrátili dalších 2,2 milionu barelů denně na trh ve snaze získat zpět podíl na globálním trhu, přestože tím riskovali přebytek nabídky.
Ceny ropy Brent reagovaly poklesem a od začátku roku oslabily o 14 %, aktuálně se obchodují kolem 64 USD za barel. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) dokonce předpovídá, že v roce 2026 může trh zasáhnout rekordní přebytek nabídky.
Saúdská Arábie přidala v říjnu 40 000 barelů denně, čímž se její produkce vyšplhala na 10,02 milionu barelů denně, což odpovídá dříve dohodnutému cíli. K růstu přispěly také Irák, Spojené arabské emiráty a Kuvajt.
Naopak Libye a Venezuela, které jsou z produkčních kvót OPEC+ vyňaty kvůli vnitřním problémům, zaznamenaly dohromady pokles o 120 000 barelů denně. Libye bojuje s politickými a bezpečnostními krizemi, zatímco Venezuela se potýká s důsledky amerických sankcí.
Přestože OPEC+ naplánoval ještě další navýšení těžby v prosinci, v prvním čtvrtletí 2026 má dojít k pozastavení dalších růstových kroků, což lze vnímat jako reakci na zhoršující se tržní podmínky.
Závěrem lze říci, že OPEC se nachází ve fázi, kdy balancuje mezi obnovením dodávek a snahou zabránit cenovému propadu. Další vývoj bude záviset i na rozhodnutích plánované schůzky OPEC+ 30. listopadu, kde se určí další kroky pro začátek roku 2026.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se po včerejším poklesu snaží stabilizovat v blízkosti Fibonacciho hladiny 38,2 % na úrovni 59,99 USD, kde se aktuálně obchoduje za 60,04 USD. Tento cenový bod působí jako klíčová krátkodobá rezistence, neboť se zde rovněž nachází klouzavý průměr EMA 50 (60,18 USD), který byl v posledních dnech několikrát testován a odmítnut. Naopak klouzavý průměr SMA 100 (60,52 USD) se nachází ještě výše a potvrzuje přetrvávající sestupný trend, neboť cena zůstává pod oběma průměry. Pokud se ropě nepodaří tuto zónu překonat, hrozí návrat k úrovním kolem 58,46 USD, což odpovídá 23,6 % Fibonacciho retracementu.
Technické indikátory signalizují krátkodobé oživení – CCI dosahuje hodnoty 87,5, což naznačuje překoupený stav trhu, a momentum se rovněž odráží vzhůru. Tyto signály však zatím nejsou dostatečně silné na potvrzení trvalého obratu trendu. Objem obchodů během posledního růstu navíc zůstal podprůměrný, což zpochybňuje sílu kupců.
Zdroj: xStation5
