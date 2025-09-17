GSK investuje 30 miliard dolarů do USA: Výroba léků a výzkum mají posílit britsko-americké partnerství

Farmaceutická společnost GSK (GlaxoSmithKline) oznámila ambiciózní plán investovat 30 miliard USD do výzkumu, vývoje a výrobní infrastruktury v USA během příštích pěti let. Oznámení přichází ve stejný den, kdy americký prezident Donald Trump dorazil do Velké Británie na svou druhou oficiální státní návštěvu s cílem uzavřít nové investiční dohody.
Polovina příjmů GSK za minulý rok pocházela z USA, a společnost nyní plánuje tento vztah dále posílit – mimo jiné výstavbou nové továrny v Pensylvánii za 1,2 miliardy USD, která bude vyrábět nové léky na respirační onemocnění a rakovinu. Stavba má začít v roce 2026.
Investice se bude týkat i umělé inteligence (AI) a digitalizace vývoje léčiv, modernizace výroby účinných látek, zlepšení kompletace léčivých zařízení a navýšení počtu klinických studií v USA, kde má GSK v příštích pěti letech vést v počtu testovacích míst i účastníků.
Britský premiér Keir Starmer označil tento krok za příklad silného spojení mezi USA a Velkou Británií, které přináší hmatatelné výsledky – od zlepšení zdravotní péče až po tvorbu pracovních míst. Podle amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka investice vytvoří desítky tisíc pracovních míst v USA a zajistí, že se klíčové léky a technologie budou vyvíjet a vyrábět přímo na americké půdě.
Tato investice přichází v době, kdy některé farmaceutické firmy – například AstraZeneca nebo Merck – omezují své aktivity ve Velké Británii kvůli zhoršujícím se domácím podmínkám. Zatímco jiní odcházejí, GSK zaujímá opačný přístup a posiluje svou přítomnost na největším farmaceutickém trhu světa.
I když není jasné, zda část z těchto 30 miliard dolarů zahrnuje již schválené projekty, GSK uvedla, že v uplynulém roce investovala přibližně 2 miliardy USD do americké výroby, čímž rozšířila svou síť o stovky kvalifikovaných pracovních míst a stavebních pozic. Aktuálně zaměstnává v USA přibližně 15 000 lidí.
Celkově tato investice představuje strategický krok GSK, jak upevnit pozici v USA, reagovat na obchodní tlaky a zároveň posílit své inovační kapacity v době globální konkurence ve farmaceutickém průmyslu.
Graf GSK.UK (D1)
Akcie britské farmaceutické společnosti GSK se aktuálně obchodují na úrovni 14,725 GBP. Cena se pohybuje nad klouzavými průměry EMA 50 (14,479 GBP) a SMA 100 (14,349 GBP). RSI na hodnotě 53,5 se nachází v neutrálním pásmu, které potvrzuje rovnováhu mezi nákupním a prodejním tlakem, ale zároveň nabízí prostor pro další růst.
Cena v posledních dnech otestovala hranici 15,00 GBP, která nyní slouží jako krátkodobá rezistence. Naopak oblast v rozmezí 14,40–14,50 GBP, kde se kříží oba klouzavé průměry, bude důležitou technickou podporou, jejíž udržení může podpořit pokračování růstového trendu.
Zdroj: xStation5
