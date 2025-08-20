Guess bude stažen z burzy v rámci dohody s Authentic Brands za 1,4 miliardy dolarů

Módní společnost Guess? Inc. bude stažena z veřejného obchodování a stane se součástí soukromého vlastnictví. Dohoda má hodnotu přibližně 1,4 miliardy dolarů včetně dluhu. Akcionáři obdrží 16,75 USD za akcii v hotovosti, což představuje 26% prémii oproti závěrečné ceně akcie z předchozího dne.
Duševní vlastnictví rozděleno mezi partnery
Součástí transakce je převzetí 51% podílu na duševním vlastnictví Guessu skupinou Authentic Brands Group, která vlastní mimo jiné značky Reebok a Champion. Zbývající 49 % si ponechají spoluzakladatelé Maurice a Paul Marciano, generální ředitel Carlos Alberini a jejich spřízněné subjekty. Každodenní provoz zůstane v rukou stávajícího vedení Guessu, které bude nadále plně vlastnit provozní společnost.
Proč padlo rozhodnutí o privatizaci
Zvláštní výbor představenstva pod vedením předsedy Alexe Yemenidjiana zhodnotil různé strategické možnosti a dospěl k závěru, že právě tato dohoda nabízí „nejlepší cestu vpřed“ a přináší akcionářům okamžitou a přesvědčivou hotovostní hodnotu. Předchozí nabídku od společnosti WHP Global ve výši 13 USD za akcii tato dohoda výrazně překonala.
Reakce trhu a harmonogram
Zpráva o uzavření dohody vyvolala výrazný nárůst ceny akcií Guessu, což odráží spokojenost investorů s prémiovou nabídkou. Transakce, která nevyžaduje externí financování, by měla být dokončena ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2026, podléhá však schválení regulátorů a akcionářů.
Širší kontext maloobchodních fúzí a akvizic
Stažení Guessu z burzy je součástí širší vlny konsolidace v oděvním sektoru, kde značky hledají větší flexibilitu v prostředí složitého maloobchodního trhu. Partnerství s Authentic Brands by mělo Guessu umožnit posílit svou globální licenční strategii a upevnit pozici životního stylu značky.
