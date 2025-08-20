Hackeři pronikli k údajům 850 000 zákazníků Orange Belgium – třetí útok letos

Orange Belgium, dceřiná společnost francouzského telekomunikačního giganta Orange SA, oznámila, že kybernetický útok zpřístupnil data 850 000 zákaznických účtů. Jde o třetí velký bezpečnostní incident, který firma letos veřejně přiznala.
Společnost uvedla, že ke kompromitaci jednoho z IT systémů došlo na konci července. Útočníci získali přístup k jménům zákazníků, telefonním číslům, detailům o SIM kartách a tarifech. Orange zároveň ujistil, že nebyly ohroženy e-mailové adresy, hesla ani bankovní údaje.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Po zjištění incidentu firma okamžitě zablokovala přístup k napadenému systému a incident nahlásila belgickým úřadům. Zákazníky varovala před možným nárůstem phishingových útoků, které mohou následovat po podobných únicích dat. Poškození klienti budou informováni prostřednictvím SMS nebo e-mailu.
Tento případ následuje po červencovém útoku na infrastrukturu Orange ve Francii, který způsobil výpadky některých služeb, a po útoku na zaměstnanecká data rumunské pobočky, k němuž došlo dříve v roce.
Telekomunikační společnosti jsou častým cílem hackerů, protože spravují citlivé osobní, finanční i vládní údaje. Incidenty jako Salt Typhoon, vedené skupinami s údajnou podporou států, odhalují dlouhodobou zranitelnost kritické infrastruktury nejen v Evropě, ale i v USA, Jižní Koreji nebo Jižní Africe.
Přestože Orange nespecifikoval, jakým způsobem byl systém prolomen, útok podtrhuje potřebu výrazného posílení kybernetické bezpečnosti v sektoru telekomunikací.
Graf ORA.FR (D1)
Akcie společnosti Orange SA pokračují ve výrazném růstu, když se aktuálně obchodují na ceně 14,45 EUR.. Cena se již několik týdnů drží v stabilním rostoucím trendu, podpořeném silnou dynamikou. Cena akcií se nachází nad oběma klouzavými průměry: EMA 50 (13,484 EUR) i SMA 100 (12,978 EUR). RSI se nachází na hranici 70,5, což značí vstup do překoupené zóny a může signalizovat možnost krátkodobé korekce nebo zpomalení růstu. MACD setrvává v pozitivním teritoriu s rostoucím histogramem, což potvrzuje pokračující nákupní momentum.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.