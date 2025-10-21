Halliburton překonává odhady díky stabilní poptávce v Severní Americe

-
Halliburton vykázal zisk 0,58 USD/akcie vs. očekávání 0,50 USD.
-
Tržby v Severní Americe (2,4 mld. USD) překonaly odhady, aktivita zůstává stabilní.
-
Mezinárodní segment klesl meziročně o 8 %, největší pokles v regionu Blízký východ/Asie.
-
Firma i nadále čelí tlaku kvůli nižší aktivitě v Saúdské Arábii a Mexiku.
-
Společnost Halliburton zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání Wall Street. Za lepším než očekávaným výsledkem stojí setrvalá poptávka po vrtných službách a vybavení v Severní Americe, především v USA a Kanadě.
Tržby ze severoamerického segmentu dosáhly 2,4 miliardy USD, což je stejné jako před rokem, ale nad průměrným odhadem analytiků ve výši 2,17 miliardy USD. Firma uvedla, že výsledky podpořila zvýšená stimulační aktivita v USA i Kanadě, vyšší prodeje nástrojů pro dokončování vrtů a také rostoucí aktivita v oblasti wireline služeb v Mexickém zálivu.
Upravený zisk činil 58 centů na akcii, přičemž analytici očekávali 50 centů. Akcie Halliburton reagovaly růstem o 1,3 % v premarketu na 22,90 USD.
Zatímco aktivita v Severní Americe zůstává stabilní, mezinárodní trhy vykazují známky zpomalení. Společnost oznámila meziroční pokles tržeb o 8 % v oblasti Blízkého východu a Asie, a už v červenci upozornila, že v roce 2025 očekává pokles mezinárodních tržeb v řádu nižších jednotek procent, zejména kvůli útlumu v Saúdské Arábii a Mexiku.
Konkurenční firma SLB sice také překonala očekávání, ale zároveň varovala, že nelze očekávat výrazné oživení těžební aktivity v Severní Americe kvůli vysokým nákladům v některých těžebních oblastech.
Graf HAL.US (D1)
Akcie společnosti Halliburton po výrazném poklesu v předchozích dnech dnes zaznamenaly silný růst a uzavřely na ceně 22,59 USD, čímž prorazily zpět nad EMA 50 (22,77 USD), ale zůstávají těsně pod SMA 100 (23,06 USD), což značí, že technicky stále bojují o návrat do neutrální až pozitivní fáze. RSI se aktuálně nachází na úrovni 47,9, tedy ve středním pásmu, což ukazuje na částečné zotavení, ale stále bez jasného přeprodaného nebo překoupeného signálu.
Pokud by však cena neudržela úroveň EMA 50 a vrátila se zpět pod 22,30 USD, mohl by trh znovu otestovat podporu v oblasti 21,50–21,00 USD, kde se cena několikrát stabilizovala v minulosti.
Zdroj: xStation5
