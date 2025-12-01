Harbour Energy propouští další zaměstnance kvůli trvající daňové zátěži

-
Harbour Energy propustí dalších 100 zaměstnanců ve Velké Británii kvůli trvající daňové zátěži.
-
Společnost již zrušila zhruba 600 pracovních míst od zavedení daně v roce 2022.
-
Celková daňová sazba pro ropný a plynárenský sektor dosahuje nyní 78 %, což podle firem znevýhodňuje britský trh oproti zahraniční konkurenci.
-
Harbour Energy propustí dalších 100 zaměstnanců ve Velké Británii kvůli trvající daňové zátěži.
-
Společnost již zrušila zhruba 600 pracovních míst od zavedení daně v roce 2022.
-
Celková daňová sazba pro ropný a plynárenský sektor dosahuje nyní 78 %, což podle firem znevýhodňuje britský trh oproti zahraniční konkurenci.
Britská energetická společnost Harbour Energy Plc, jedna z největších nezávislých těžařských firem v oblasti ropy a plynu ve Spojeném království, oznámila plán na zrušení dalších 100 pracovních míst v návaznosti na rozhodnutí vlády ponechat tzv. daň z nadměrných zisků (Energy Profits Levy – EPL) až do roku 2030.
Tato mimořádná daň byla zavedena v roce 2022 za vlády konzervativců a měla původně krátkodobě reagovat na prudký nárůst cen energií po ruské invazi na Ukrajinu. Nová labouristická vláda však potvrdila, že EPL zůstane v platnosti až do března 2030, což producenty v Severním moři tvrdě zasáhlo. Ti doufali v dřívější úlevu, která by uvolnila ruce pro nové investice a zachování pracovních míst.
„Budoucí struktura naší offshore pracovní síly se musí přizpůsobit nové realitě,“ uvedl Scott Barr, ředitel britských operací Harbour Energy. Upozornil, že britské aktivity společnosti mají stále obtížnější pozici v globálním konkurenčním prostředí, právě kvůli daňové zátěži.
Od zavedení EPL už společnost propustila přibližně 600 pracovníků ve Velké Británii, přičemž nynější vlna propouštění dále oslabuje zaměstnanost v sektoru. Celková daňová sazba na těžbu ropy a plynu ve Spojeném království se kvůli zvýšení EPL v loňském roce vyšplhala na 78 %, což podle firem činí britský trh málo atraktivním pro nové investice.
Harbour Energy operuje v devíti zemích, včetně Norska, Německa, Argentiny, Mexika či severní Afriky, a tak stále častěji přesměrovává kapitál mimo Británii. Situace se komplikuje i kvůli přirozenému útlumu těžby v doznívajících nalezištích Severního moře, což přispívá k pochmurným vyhlídkám pro domácí těžební průmysl.
Graf HBR.UK (D1)
Akcie společnosti Harbour Energy aktuálně obchodují na úrovni 2,104 GBP, a i když se v posledních dnech pokusily o mírné zotavení, zůstávají pod důležitými technickými úrovněmi. Krátkodobý klouzavý průměr EMA 50 se nachází na hodnotě 2,184 GBP a SMA 100 na úrovni 2,156 GBP – obě hodnoty jsou nad aktuální cenou, což značí pokračující medvědí nastavení. RSI se nachází na hodnotě 42,2, což znamená, že trh není přeprodaný, ale nachází se v pásmu slabosti.
Z technického pohledu bude klíčovou rezistencí oblast 2,16–2,18 GBP, tedy úroveň obou klouzavých průměrů. Pokud akcie tuto bariéru nepřekonají, zůstává výhled negativní s rizikem návratu k nedávnému minimu kolem 1,95 GBP.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Světlo v datových centrech: Marvell sází na AI
Intel má šanci vrátit se k Apple – akcie rostou po zprávě o možné výrobě čipů
Smiths Group prodává bezpečnostní divizi za 2,6 miliardy USD – plánuje návrat hotovosti akcionářům
Akcie Salesforce prudce oslabují – obavy z AI zatím převažují, ale ocenění naznačuje příležitost
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.