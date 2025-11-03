Heineken plánuje do roku 2030 úspory a růst, investoři však žádají konkrétní výsledky

-
Heineken plánuje každoroční úspory až 500 mil. eur a růst tržeb ve středních jednotkách procent.
Investoři volají po jasnějších cílech v oblasti marží, návratnosti kapitálu a konkrétních úspor.
Doposud úspory v řádu miliard eur měly malý dopad na ziskovost firmy.
Růst objemů prodeje zůstává nejistý, zejména na evropských trzích, kde spotřeba stagnuje.
Společnost Heineken, druhý největší výrobce piva na světě, představila ambiciózní plán do roku 2030, ve kterém slibuje zvýšení tržeb a úspory nákladů. Přesto však investoři zůstávají opatrní a požadují viditelné výsledky a konkrétnější kroky, například uzavření některých pivovarů.
Generální ředitel Dolf van den Brink, který je v čele společnosti od roku 2020, čelí dvojímu tlaku: zvýšit efektivitu firmy a zároveň oživit stagnující objemy prodejů. Celý pivovarský sektor se v posledních letech potýká s nižším odbytem, ale v případě Heinekenu je situace komplikována také vyššími fixními náklady a rozsáhlou výrobní infrastrukturou, která oproti konkurenci, jako je Anheuser-Busch InBev, působí neefektivně.
Zatímco analytici vítají novou strategii představenou na investorské prezentaci v říjnu, podle nich nyní nastává klíčová fáze – důsledné provedení plánů a dosažení výsledků. Heineken reaguje slovy, že právě na realizaci a doručení výsledků se nyní soustředí.
Sliby úspor nestačí
Společnost plánuje každoroční úspory ve výši až 500 milionů eur až do roku 2030 a zaměřuje se na 17 trhů s vysokým potenciálem a pět globálních značek. Cílí na růst tržeb ve středních jednotkách procent ročně, přičemž růst provozního zisku a zisku na akcii by měl tento růst překonat.
Investoři ale kritizují vágnost cílů. Chtějí jasné ukazatele ziskovosti, návratnosti investovaného kapitálu nebo čistých úspor, které by ukázaly, že opatření skutečně přinášejí efekt.
Od roku 2021 Heineken ušetřil přes 3 miliardy eur, ale dopad na ziskovost byl minimální – podle finančního ředitele Harolda van den Broeka doposud jen čtvrtina úspor přešla do čistého zisku. Nový program by však měl tento podíl výrazně zvýšit.
Výzva jménem objem
Velkou neznámou zůstává také další vývoj prodejních objemů. Zatímco trhy jako Itálie či Francie podle vedení nabízejí určitý růstový potenciál, stárnoucí populace a nízká dynamika spotřeby zde růst omezují. Naději Heineken vkládá do rozvojových trhů, zejména v Latinské Americe, ale investoři stále čekají na konkrétní důkazy růstu.
CEO Van den Brink očekává, že po odeznění současných makroekonomických a geopolitických problémů se pivní průmysl vrátí k ročnímu růstu objemů o přibližně 1 %, přičemž Heineken by měl dosahovat nadprůměrných výsledků. Konkrétní časový rámec však neuvedl, což nadále vyvolává obavy investorů.
Graf HEIA.NL (D1)
Akcie společnosti Heineken se aktuálně obchodují kolem úrovně 67,22 EUR, přičemž se nacházejí pod oběma hlavními klouzavými průměry – EMA 50 (68,27 EUR) i SMA 100 (70,15 EUR). Tato technická situace naznačuje pokračující medvědí trend, který byl potvrzen po neúspěšném pokusu o návrat nad 50denní klouzavý průměr. RSI se nachází na hodnotě 45,9, což ukazuje na slabé momentum bez přeprodaného stavu, ale zároveň bez náznaku zvratu směrem vzhůru.
Z pohledu cenového vývoje akcie pokračují ve formování sestupného trendu, přičemž se nepodařilo stabilně prorazit nad úroveň rezistence 68–69 EUR. Obchodní aktivita zůstává utlumená a bez nového fundamentálního impulzu hrozí další pokles směrem k úrovním kolem 65 EUR, kde by mohla být další technická podpora.
Zdroj: xStation5
