Heineken propustí až 6 000 zaměstnanců. Slabá poptávka tlačí na ziskovost

Heineken propustí až 6 000 zaměstnanců (cca 7 % pracovní síly).
Výhled růstu zisku pro rok 2026 byl snížen na 2–6 %.
Firma však za rok 2025 překonala očekávání trhu.
Restrukturalizace má zvýšit efektivitu v prostředí slabší poptávky.
Nizozemský pivovarnický gigant Heineken oznámil rozsáhlý plán snižování nákladů, v jehož rámci dojde během příštích dvou let k propuštění 5 000 až 6 000 zaměstnanců, tedy téměř 7 % z celkové globální pracovní síly (87 000 lidí). Druhý největší pivovar světa podle tržní kapitalizace tak reaguje na oslabující poptávku a tlak investorů na vyšší efektivitu.
Společnost zároveň snížila výhled růstu zisku pro rok 2026 na 2–6 %, zatímco pro rok 2025 počítá s růstem v rozmezí 4–8 %. Opatrnější prognóza odráží náročné prostředí v sektoru, který čelí slabší spotřebitelské poptávce, rostoucím zdravotním regulacím i konkurenci alternativních nápojů.
Generální ředitel Dolf van den Brink, který v květnu ve funkci končí, uvedl, že restrukturalizace má posílit provozní efektivitu a umožnit další investice do růstu. Škrty se mají soustředit zejména na Evropu a méně perspektivní trhy, stejně jako na centrálu, dodavatelskou síť a regionální jednotky.
Navzdory opatrnému výhledu společnost za rok 2025 překonala očekávání analytiků, když její organický provozní zisk vzrostl o 4,4 %, zatímco trh očekával 4 %. Pozitivně byly hodnoceny i další ukazatele včetně tržeb. Akcie společnosti reagovaly růstem o přibližně 4 %, přičemž od začátku roku 2026 si připisují zhruba 7 %.
Podobná opatření zavádí i konkurence. Například Carlsberg rovněž oznámil snižování nákladů a očekává obdobné tempo růstu zisku v roce 2026. Celý sektor se tak snaží adaptovat na dlouhodobě slabší dynamiku prodejů po několika letech stagnace.
Z pohledu investorů představuje restrukturalizace krok směrem k vyšší efektivitě, avšak pomalejší růst ziskovosti může krátkodobě limitovat potenciál výraznějšího růstu akcií.
Graf HEIA.NL (D1)
Akcie se aktuálně obchodují kolem 77,36 EUR a dostávají se na nejvyšší úrovně za poslední měsíce. Cena prudce prorazila nad oba klouzavé průměry – EMA 50 (69,91 EUR) i SMA 100 (68,84 EUR) – což potvrzuje změnu střednědobého trendu do býčího nastavení. Růst je doprovázen silnými býčími svíčkami a zvýšenou dynamikou. Trh se aktuálně přibližuje k rezistenční oblasti kolem 77,50–78,00 EUR, kde se nachází předchozí maxima z podzimu. Průraz této úrovně by otevřel prostor pro další expanzi směrem k 80 EUR. RSI dosahuje hodnoty 74,2, což znamená vstup do překoupené zóny. To potvrzuje silný nákupní tlak, avšak zároveň zvyšuje pravděpodobnost krátkodobé korekce nebo konsolidace. Z technického pohledu je nyní klíčové, zda se ceně podaří udržet nad úrovní 75 EUR. Pokud ano, býčí scénář zůstává dominantní. Návrat pod oblast 72–73 EUR by naopak znamenal oslabení aktuálního impulsu.
Zdroj: xStation5
