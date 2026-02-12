Hermès dál roste: Silná Amerika a Japonsko vyhnaly tržby nad očekávání

-
Čtvrtletní tržby vzrostly o 9,8 %, nad očekávání trhu.
-
Silný růst v USA (+12,1 %) a v kožené divizi (+14,6 %).
-
Provozní marže dosáhla 41 %, dividenda činí 18 eur na akcii.
-
Tempo zdražování se mírně zpomalí na 5–6 % v roce 2026.
-
Čtvrtletní tržby vzrostly o 9,8 %, nad očekávání trhu.
-
Silný růst v USA (+12,1 %) a v kožené divizi (+14,6 %).
-
Provozní marže dosáhla 41 %, dividenda činí 18 eur na akcii.
-
Tempo zdražování se mírně zpomalí na 5–6 % v roce 2026.
Francouzský luxusní dům Hermès ve čtvrtém čtvrtletí potvrdil svou výjimečnou pozici v rámci zpomalujícího trhu s luxusem. Tržby meziročně vzrostly o 9,8 % po očištění o měnové vlivy, čímž překonaly očekávání analytiků, kteří počítali s růstem kolem 8,4 %.
Výrazným tahounem byly zejména Spojené státy a Japonsko. Tržby v regionu Ameriky, především v USA, vzrostly o 12,1 %, což výrazně překonalo tržní odhady. Společnost tak těží z poptávky ze strany velmi majetné klientely, která je méně citlivá na inflaci i zpomalující ekonomiku.
Klíčová kožená divize, zahrnující ikonické kabelky Birkin a Kelly, zaznamenala organický růst o 14,6 % a nadále představuje hlavní zdroj zisku společnosti. Celoroční provozní zisk dosáhl 6,57 miliardy eur, při provozní marži 41 %, což je mírně nad očekáváním trhu (40 %). Společnost zároveň oznámila dividendu ve výši 18 eur na akcii.
Generální ředitel Axel Dumas uvedl, že firma vstupuje do roku 2026 s důvěrou. Zároveň naznačil mírné zpomalení tempa zdražování – letos plánuje zvýšení cen o 5–6 %, oproti 6–7 % v roce 2025. Důvodem jsou zejména měnové pohyby. Právě cenová politika bude podle analytiků klíčová pro další růst, zejména v době, kdy řada konkurentů kvůli slábnoucí poptávce zdražování omezuje.
Hermès tak i nadále prokazuje mimořádnou odolnost vůči útlumu v sektoru luxusu. Díky silné značce, omezené nabídce a dlouhému pořadníku objednávek si udržuje stabilní růst i vysoké marže.
Graf RMS.FR (D1)
Akcie společnosti Hermès se aktuálně obchodují v blízkosti 2 141 EUR a po předchozí korekci se snaží stabilizovat. Cena se pohybuje těsně nad EMA 50 (2 114 EUR), zatímco SMA 100 (2 126 EUR) představuje blízkou technickou bariéru. Po výrazném lednovém růstu směrem k oblasti 2 275 EUR následovala prudší korekce, která stlačila cenu pod 2 000 EUR. Následný odraz však ukazuje na návrat kupců a postupné budování vyšších minim. Aktuální cenový vývoj naznačuje pokus o vytvoření krátkodobého dna. RSI se nachází kolem hodnoty 53, tedy v neutrální zóně, s mírně rostoucí tendencí, což potvrzuje zlepšující se momentum bez známek překoupenosti.
Klíčové bude, zda se akciím podaří udržet nad pásmem 2 130–2 150 EUR a následně prorazit výše. Úspěšné překonání této oblasti by otevřelo prostor k růstu směrem k 2 200 EUR, případně zpět k maximům kolem 2 275 EUR. Naopak odmítnutí na současných úrovních by mohlo vrátit cenu zpět k podpoře v oblasti 2 070–2 050 EUR.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Trh se zotavuje ze ztrát a čeká na snížení úrokových sazeb
IBM jde proti proudu: Třikrát více zaměstnanců na vstupní úrovni
Coinbase roste navzdory ztrátě: Investoři sázejí na dno kryptotrhu
US OPEN: Trh hledá směr po inflačních datech
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.