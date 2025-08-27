HK.cash ztrácí 2 % 📉 Čínské indexy klesají kvůli obavám z regulace trhu

Zisky v Číně, podpořené optimismem kolem technologického sektoru a uvolňováním obchodního napětí s USA, ztrácejí dynamiku kvůli vybírání zisků. Kontrakt HK.cash klesá o více než 2 %, protože trh má obavy, že úřady se mohou vrátit k politice oddlužování a přinutit více brokerů zpřísnit podmínky financování.
- V srpnu 2025 čínský akciový trh přidal více než 1 bilion USD na hodnotě, čímž dosáhl nejvyšších úrovní za poslední dekádu. Rally byla tažena silnými přílivy kapitálu od místních investorů a širším zlepšením sentimentu po deeskalaci obchodních sporů s USA.
- Tento prudký růst vyvolal obavy z přehřátí. Sinolink Securities zvýšila požadavky na maržové vklady u nových úvěrových kontraktů na 100 %, aby omezila nadměrné využívání páky. Některé podílové fondy rovněž zavedly denní limity nákupů. Například feeder fond ETF GF Star Growth Index omezil nové přílivy na pouhých 100 juanů, což patří mezi nejpřísnější opatření během aktuální býčí vlny.
- Objem obchodů na pevninských burzách vzrostl na 3,1 bil. juanů (433 mld. USD), což je druhá nejvyšší hodnota v historii. Mezitím zůstatek maržového financování překročil 2,1 bil. juanů – nejvíce od roku 2015, kdy byl trh uprostřed spekulativní bubliny.
- Počet nových makléřských účtů otevřených retailovými investory vyskočil meziročně o 71 % v červenci, což ukazuje na silný efekt „FOMO“ a masivní příliv retailového kapitálu na trh.
- Analytici poznamenávají, že spekulativní bubliny se již mohou tvořit v určitých segmentech, ale poslední omezení financování mají za cíl spíše ochránit brokery a klienty před potenciálními ztrátami, než signalizovat, že rally už dosáhla vrcholu.
Peking má dlouhodobou zkušenost s regulačními zásahy jak během prudkých poklesů, tak rychlých růstů. Od roku 2023 úřady zpřísnily pravidla pro short selling a zvýšily maržové požadavky pro fondy, opatření, která byla znovu posílena i v roce 2024.
Zdroj: xStation5
