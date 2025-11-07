Honda snižuje výhled zisku: náklady na elektromobily, slabší Asie a nedostatek čipů

-
Honda snížila výhled zisku o 21 % kvůli nákladům na EV, slabším prodejům v Asii a nedostatku čipů.
-
Podíl EV na globálních prodejích v roce 2030 nově odhadován jen na 20 %.
-
Společnost zasáhly výpadky výroby kvůli nedostatku čipů a očekává miliardové ztráty z tarifů.
-
Motocyklová divize čelí tlaku ve Vietnamu, ale těží ze silné poptávky v Latinské Americe.
Společnost Honda Motor revidovala směrem dolů svůj roční provozní ziskový výhled o 21 %, a to především kvůli jednorázovým nákladům na elektromobily, slabým prodejům v Asii – zejména v Číně – a nedostatku součástek s čipy od společnosti Nexperia.
Honda nyní očekává, že za fiskální rok končící v březnu 2026 dosáhne provozního zisku 550 miliard jenů (cca 3,65 miliardy USD), oproti původně plánovaným 700 miliardám jenů. Samotná automobilová divize vykázala v první polovině roku provozní ztrátu, především kvůli jednorázovým nákladům ve výši 224 miliard jenů spojeným s vývojem elektromobilů.
Společnost také snížila očekávaný podíl EV na svých globálních prodejích v roce 2030 z 30 % na 20 %, což ukazuje na přehodnocení strategie v tomto segmentu. V asijském regionu Honda nyní plánuje prodat 925 000 vozidel, což je o více než 10 % méně oproti původnímu cíli 1,09 milionu.
Výkonný viceprezident Noriya Kaihara přiznal, že situace v Asii vyžaduje zásadní revizi. „Konkurence v jihovýchodní Asii zesílila s příchodem čínských automobilek, což tlačí na ceny a zvyšuje nabídky pobídek pro zákazníky,“ uvedl Kaihara. Firma zároveň upozornila, že v tomto a příštím fiskálním roce neuvede v Asii žádné nové modely, což omezuje potenciál růstu.
Nedostatek čipů a dopad celních tarifů
Honda čelí rovněž problémům v dodavatelském řetězci, konkrétně kvůli závislosti na čipech od holandské firmy Nexperia. Nedostatek těchto komponent vedl k dočasnému zastavení výroby v Mexiku a úpravám provozu v USA a Kanadě. Očekává se obnovení plné výroby kolem 21. listopadu.
Na straně tarifů firma počítá s negativním dopadem 385 miliard jenů, což je sice méně než dříve odhadovaných 450 miliard, ale stále výrazný zásah. Přesto Honda těží z vysoké míry lokální výroby v Severní Americe, kde zároveň roste poptávka po hybridních modelech.
Za čtvrtletí červenec–září firma oznámila pokles provozního zisku o 25 % na 194 miliard jenů, oproti 257,9 miliardám jenů ve stejném období loni.
Motocyklová divize zaznamenala pokles prodejů ve Vietnamu, avšak silná poptávka v Brazílii a Thajsku tyto ztráty částečně vykompenzovala a pomohla udržet ziskovost. V pozadí však zůstává obava z legislativních změn – např. plánovaný zákaz benzinových motocyklů v Hanoji by mohl negativně ovlivnit zaměstnanost v tomto odvětví.
Graf HMC.US (D1)
Akcie Honda Motor aktuálně oslabily na úroveň 30,39 USD, čímž se dostaly pod tlak po zveřejnění sníženého výhledu zisku. Cena akcie se propadla pod klouzavé průměry EMA 50 (31,65 USD) a SMA 100 (31,87 USD), což značí změnu sentimentu ve prospěch prodejců a potenciální nástup korekční fáze. RSI se nachází na hodnotě 41,4, tedy pod neutrální úrovní 50, což potvrzuje slábnoucí nákupní zájem.
Zdroj: xStation5
