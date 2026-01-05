Akcie TSMC raketově rostou. Proč trhy šílí po této společnosti?

Akcie společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) dosahují nových historických maxim. V posledních dnech vzrostly akcie na burze v Tchaj-peji až o 7 %, což představuje přibližně 50% nárůst od začátku roku 2025, a tržní kapitalizace společnosti překročila jeden bilion dolarů. Jedním z klíčových faktorů tohoto silného růstu je nedávné rozhodnutí společnosti Goldman Sachs zvýšit cílovou cenu akcií, což podtrhuje silnou důvěru analytiků v další rozvoj společnosti.
AI jako motor růstu a faktor ovlivňující ocenění
Samotné rozhodnutí společnosti Goldman Sachs však neříká vše. V posledních letech se umělá inteligence stala hlavním motorem růstu TSMC, přičemž poptávka po čipech pro AI je tak vysoká, že omezená výrobní kapacita v nejmodernějších technologiích 3 nm a 5 nm zajišťuje společnosti udržení jejího tržního náskoku na další roky. Prognózy naznačují, že růst tržeb v amerických dolarech by mohl v roce 2026 dosáhnout 30 % a v roce 2027 28 %. Oznámený investiční plán přesahující 150 miliard dolarů do roku 2028 dokazuje, že se společnost zaměřuje spíše na udržitelný růst v odvětví AI a datových center než na krátkodobé zisky.
2nm technologie – další milník
Zavedení 2nm technologie společností TSMC představuje skutečný průlom. Sériová výroba nyní využívá tranzistory Gate-All-Around, které poskytují vyšší výkon a výrazně lepší energetickou účinnost ve srovnání s předchozími 3nm procesy. Výrobní kapacita pro tento uzel je již z velké části rezervována klíčovými klienty, včetně společností Apple a NVIDIA, což zajišťuje stabilní tržby pro nadcházející roky. V segmentu mobilních čipů bude 2nm technologie tvořit základ pro špičkové procesory a poskytovat jasnou výhodu v oblasti výkonu a účinnosti.
Dominance na trhu a konkurence
TSMC si udržuje jasný náskok před konkurenty, včetně společnosti Samsung, která vyvíjí vlastní 2nm procesy, ale technologicky zaostává. Zatímco někteří klienti zkoumají alternativní zdroje výroby, aby zvýšili flexibilitu dodavatelského řetězce, TSMC zůstává preferovaným partnerem pro nejnáročnější projekty v oblasti umělé inteligence, datových center a špičkových mobilních čipů.
Nálada na trhu a očekávání investorů
Silný vzestup akcií TSMC znamená, že trh stále více oceňuje společnost jako strategickou infrastrukturu pro globální ekonomiku založenou na datech, spíše než jako tradičního výrobce čipů. Vysoké ocenění se promítá do nízké tolerance vůči jakýmkoli zklamáním. Jakékoli překvapení ve finančních výsledcích nebo zpoždění ve výrobě nejmodernějších uzlů by mohlo vyvolat významné reakce trhu.
Mezi pozitivní faktory patří rekordní stav zásob, plně využitá výrobní kapacita, agresivní investiční strategie a technologické vedení v 2nm procesech. Rizika vyplývají z vysokých očekávání trhu, nákladového tlaku z investic do špičkových technologií a potenciálního konkurenčního tlaku nebo rozptýlení objednávek v důsledku strategií více zdrojů.
Zdroj: xStation5
Závěr
TSMC vstupuje do roku 2026 s obrovským elánem. Ceny akcií jsou na rekordní úrovni, analytici zvyšují cenové cíle a příznivý sentiment investorů podporuje představa o trvalém boomu v oblasti umělé inteligence. Masová výroba 2nm procesů, rozšiřování výrobní kapacity a strategická partnerství s lídry na trzích mobilních zařízení a datových center činí z TSMC klíčového hráče v globálním polovodičovém průmyslu. Společnost již není pouze výrobcem čipů, ale stala se základem éry umělé inteligence, vysoce výkonných výpočetních systémů a mobilních technologií nové generace.
