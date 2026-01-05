Proč CEO CrowdStrike investoval 300 milionů dolarů do stáje Mercedes F1

-
George Kurtz koupil přibližně 5 % týmu Mercedes F1 za 300 milionů dolarů, čímž byla stáj oceněna na 6 miliard dolarů.
-
Týmové vedení zůstává nezměněné, ale Kurtz získává aktivní roli ve strategii a technologiích.
-
Kurtz spojuje zkušenosti z podnikání a závodění pro podporu technologických inovací v týmu.
-
Investice prohlubuje americko-technologické vazby Mercedesu a posiluje jeho globální expanzi.
-
George Kurtz, spoluzakladatel a generální ředitel kyberbezpečnostní společnosti CrowdStrike, investoval přibližně 300 milionů dolarů, aby se stal menšinovým spoluvlastníkem týmu Mercedes-AMG Petronas Formula One. Tato transakce přitahuje pozornost nejen ve světě byznysu, ale i motorsportu. Investice proběhla prostřednictvím odkupu 15 % podílu společnosti Motorsport Invest Limited (MIL), která je řízena šéfem týmu Totem Wolffem a vlastní třetinu stáje. Kurtz tak získal zhruba 5 % podíl v celém týmu, čímž byla hodnota stáje oceněna na přibližně 6 miliard dolarů.
Struktura vedení zůstává nezměněná
Navzdory této změně zůstává Toto Wolff nadále šéfem týmu, výkonným ředitelem i spoluvlastníkem, a spolu s Mercedes-Benz a chemickým gigantem Ineos drží každá strana třetinový podíl. Kurtz se ale nestává pouze pasivním investorem – získává roli technologického poradce a člena strategického řídicího výboru, kde bude přispívat k dlouhodobému směřování a inovacím týmu.
Spojení motorsportu a kyberbezpečnosti
George Kurtz má za sebou nejen podnikatelské úspěchy, ale i zkušenosti jako závodní jezdec v endurance závodech, včetně vítězství ve třídě v závodech 24 hodin Le Mans či Spa. Tato kombinace dovedností z oblasti technologií a motorsportu nabízí Mercedesu nový pohled na analýzu dat, výkonné výpočetní systémy a integraci pokročilých technologií do závodních vozů.
Dlouhodobé partnerství CrowdStrike a Mercedesu
Partnerství mezi Mercedesem a CrowdStrike není nové – začalo již v roce 2019. Logo společnosti je viditelné na vozech i výstroji týmu a spolupráce se historicky odehrávala jak v technické, tak marketingové rovině. Nyní se toto spojenectví posunulo na další úroveň díky formálnímu spoluvlastnictví a účasti na rozhodování. Mercedes tím rovněž posiluje svou přítomnost na americkém trhu a v oblasti špičkových technologií.
Vize do budoucna
Pro Kurze není investice jen finanční záležitostí – vnímá ji jako platformu pro rozvoj technologií a propojení se světem výkonu a inovací. Moderní F1 podle něj stojí na stejných principech jako kyberbezpečnost: rychlost, preciznost, strategie a efektivní využití dat.
