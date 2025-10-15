Honeywell hlásí zlepšení v dodávkách avioniky, zbytek leteckého dodavatelského řetězce ale nadále bojuje

-
Honeywell vidí zlepšení v oblasti avioniky a navigační techniky, která méně závisí na surovinách.
-
Výroba motorů a mechanických částí stále čelí problémům kvůli nedostatku materiálů a pracovní síly.
-
IATA upozorňuje na rozdíl mezi nízkými maržemi aerolinek a vysokými maržemi dodavatelů.
-
Honeywell plánuje oddělení své aerospace divize do samostatné firmy jako součást širší restrukturalizace.
-
Společnost Honeywell zaznamenává zlepšení ve výrobě elektroniky pro letectví, zejména v segmentech jako avionika, navigační systémy a satelitní komunikace, uvedl hlavní obchodní a strategický ředitel Ben Driggs v rozhovoru pro agenturu Reuters. Elektronické komponenty jsou podle něj nejrychleji se zotavující částí leteckého dodavatelského řetězce, a to díky nižší závislosti na surovinách, které jinde způsobují vážná zpoždění.
Zatímco výroba zařízení pro řízení letu postupuje kupředu, výroba jiných částí – jako jsou odlitky a výkovky potřebné pro letecké motory – stále čelí výrazným komplikacím kvůli nedostatku hliníku, oceli či speciálních slitin. Situaci navíc zhoršuje dlouhodobý nedostatek kvalifikované pracovní síly. Podle Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA) vedly tyto výpadky v dodávkách letos k více než 11 miliardám dolarů dodatečných nákladů pro aerolinky.
Honeywell dodává své systémy například výrobcům Boeing, Airbus a COMAC, a vedle letadlových technologií vyrábí i pozemní energetické jednotky pro aerolinky. Driggs poznamenal, že i jiné části řetězce, například motory pro soukromá letadla, začínají vykazovat známky zlepšení, ale ne tak výrazně jako elektronické systémy.
V debatě o ziscích dodavatelů IATA kritizovala vysoké marže některých velkých hráčů. Zatímco aerolinky letos očekávají průměrnou provozní marži 6,7 %, někteří dodavatelé si udržují marže ve výši 20 % a více. Samotná letecká divize Honeywellu vykázala ve druhém čtvrtletí marži 25,5 %. Driggs konkrétní čísla nekomentoval, ale zdůraznil nutnost dlouhodobé podpory leteckých operátorů.
Honeywell letos oznámil, že se rozdělí na tři samostatné společnosti, přičemž divize aerospace bude oddělena v rámci samostatného spin-offu. Rozdělení je výsledkem tlaku aktivistického investora Elliott Management.
Graf HON.US (D1)
Akcie společnosti Honeywell se aktuálně obchodují na úrovni 208,46 USD a po krátkodobém poklesu vykazují známky obratu. Poslední svíčka naznačuje silnější nákupní zájem, který přišel po propadu k úrovni kolem 201 USD. Přesto však akcie zůstávají pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (213,00 USD) a SMA 100 (221,07 USD), což indikuje stále přetrvávající sestupný trend. RSI se nachází na úrovni 45,4, tedy v neutrálním pásmu, bez známek přeprodanosti, ale s prostorem pro další růst.
Zdroj: xStation5
