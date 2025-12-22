Honeywell sníží výhled zisku kvůli vyrovnání se společností Flexjet

-
Společnost Honeywell oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 očekává jednorázový náklad ve výši přibližně 470 milionů USD, který souvisí s možným urovnáním soudního sporu se soukromou leteckou společností Flexjet. Tato zpráva způsobila pokles akcií o 1,3 % v premarketu.
Spor vznikl v březnu 2023, kdy Flexjet obvinil Honeywell z porušení smlouvy o údržbě leteckých motorů. Podle žaloby Flexjet požaduje náhradu škody kvůli zpožděným opravám motorů, přičemž náklady měly narůstat každý měsíc, kdy motory zůstávaly mimo provoz.
Zároveň Honeywell oznámil, že od čtvrtého čtvrtletí 2025 bude divizi Advanced Materials vykazovat jako ukončené operace, a to po úspěšném vyčlenění firmy Solstice Advanced Materials. Tato změna má dopad i na celoroční finanční výhled společnosti.
Kvůli uvedeným událostem firma snížila svůj upravený zisk na akcii za rok 2025 na rozmezí 9,70 až 9,80 USD, což je pokles oproti předchozímu odhadu 10,60 až 10,70 USD. Tento vývoj odráží jak právní náklady, tak účetní změny spojené s restrukturalizací.
Graf HON.US (D1)
Zdroj: xStation5
