Hrozba cel urychluje miliardové investice farmaceutických gigantů v USA

Plánované 100% clo na dovoz značkových a patentovaných léčiv, které má vstoupit v platnost dnes 1. října pod administrativou prezidenta Trumpa, spustilo masivní vlnu investic farmaceutických společností do americké výroby a logistiky. Cílem je minimalizovat rizika v dodavatelských řetězcích a udržet si přístup na největší světový trh.
Klíčové reakce farmaceutických společností:
-
Pfizer uzavřel s prezidentem Trumpem dohodu o investici 70 miliard USD do výzkumu a domácí výroby. Výměnou získal tříleté osvobození od nových cel.
-
GSK plánuje během pěti let investovat 30 miliard USD do vývoje a infrastruktury v USA.
-
Eli Lilly zahájil stavbu nového závodu ve Virginii, prvního ze čtyř plánovaných. Celkové investice dosáhnou 27 miliard USD.
-
Johnson & Johnson zvýší investice v USA o 25 % na celkem 55 miliard USD. Vybuduje čtyři nové závody, dva z nich v Severní Karolíně.
-
Roche investuje 50 miliard USD během pěti let, navíc oznámila rozšíření výrobních kapacit o 550 milionů USD v Indianě a stavbu nové továrny v Holly Springs.
-
AstraZeneca chystá do roku 2030 investovat 50 miliard USD, včetně největšího závodu na výrobu účinných látek ve Virginii.
-
Novartis plánuje 23 miliard USD do výstavby a rozšíření 10 závodů, včetně šesti nových.
-
Sanofi přislíbila minimálně 20 miliard USD investic v USA do roku 2030.
-
Biogen navýší kapacity v Severní Karolíně o 2 miliardy USD.
-
Merck postaví nový závod v Delaware za 1 miliardu USD a rozšiřuje i své provozy v Kansasu.
-
Amgen investuje 900 milionů USD do továrny v Ohiu, další miliardu v Severní Karolíně a 650 milionů USD v Portoriku.
-
Novo Nordisk označila své americké zázemí za „velmi dobře připravené“ na celní rizika.
-
AbbVie pokračuje v rámci 10miliardového expanzního plánu, přičemž má v USA už 11 výrobních závodů.
-
Gilead Sciences letos oznámil 11 miliard USD nových investic, čímž celková částka vzrostla na 32 miliard USD.
-
Cipla ze své základny v Indii rozšiřuje kapacity v Massachusetts a New Yorku pro složité respirační produkty.
