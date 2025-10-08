HSBC výrazně zvýšila výhled cen stříbra

-
HSBC nově očekává průměrnou cenu stříbra v roce 2025 na úrovni 38,56 USD (původně 35,14 USD).
Pro rok 2026 výhled vzrostl na 44,50 USD, pro 2027 na 40 USD.
Očekává se volatilní vývoj v pásmu 45–53 USD v roce 2025.
V roce 2026 by ceny mohly vrcholit v 1. pololetí, poté se čeká pokles kvůli vyšší nabídce a stabilizaci trhu.
Banka HSBC ve středu revidovala směrem vzhůru svou průměrnou cenovou prognózu pro stříbro na rok 2025, a to z původních 35,14 USD na 38,56 USD za unci. Tento krok odůvodnila kombinací očekávaně vysokých cen zlata, obnoveným zájmem investorů o drahé kovy a očekávanou zvýšenou volatilitou trhu.
Zároveň banka navýšila své odhady i pro další roky. Pro rok 2026 nově počítá s průměrnou cenou 44,50 USD (dříve 33,96 USD) a pro rok 2027 s cenou 40 USD (oproti předchozím 31,79 USD). HSBC dále upozorňuje, že v průběhu zbytku roku 2025 očekává široké cenové pásmo mezi 45 až 53 USD za unci, což by znamenalo výrazně vyšší volatilitu, než na jakou byl trh dosud zvyklý.
V roce 2026 by mělo dojít k podobnému vývoji – v první polovině roku mohou ceny kulminovat, poté se očekává postupné ochlazování trhu. Na to by mělo mít vliv zejména zvyšování zásob v Londýně, zklidnění cen zlata a větší dostupnost fyzického stříbra.
Zvýšený výhled HSBC podtrhuje rostoucí optimismus ohledně drahých kovů v prostředí nejisté geopolitické situace, měnové politiky a strukturální poptávky po stříbře z průmyslových sektorů – zejména v oblasti obnovitelných zdrojů a elektromobility.
Graf Silver (H4)
Cena stříbra pokračuje v silném růstovém trendu a aktuálně se obchoduje na úrovni 48,99 USD. Trh je momentálně ve fázi dynamického růstu, který je podpořen silnou technickou konfigurací. Cena se drží vysoko nad klouzavými průměry – EMA 50 je na úrovni 47,27 USD a SMA 100 na 45,34 USD. Tento rozestup potvrzuje býčí dominanci a silné momentum. Momentum dosahuje hodnoty 103,4, což je další potvrzení o přetrvávající nákupní síle. Také Williams %R se nachází těsně u hranice -5, tedy v oblasti překoupenosti, což může signalizovat krátkodobé zpomalení růstu nebo konsolidaci. Z pohledu objemů lze pozorovat zvýšenou aktivitu, která podporuje aktuální růst. Trh tak může směřovat k otestování hranice 50 USD, která by mohla sehrát roli další významné rezistence.
Celkový technický obrázek zůstává jednoznačně býčí, a pokud nedojde k náhlému obratu nebo vybírání zisků, lze očekávat pokračování v růstu. Klíčovou podporu představuje oblast kolem 47 USD, kde se nachází EMA 50, jejíž proražení by mohlo změnit krátkodobý sentiment.
