IBM směřuje ke kvantovému počítači v roce 2029

Společnost IBM v úterý oznámila, že si klade za cíl mít praktický kvantový počítač do roku 2029, a představila detailní plán, jak tohoto cíle dosáhne. Kvantové počítače využívají principů kvantové mechaniky k řešení problémů, které by klasickým počítačům trvaly tisíce let nebo i déle. Stávající kvantové počítače však musí věnovat velkou část svého výpočetního výkonu na opravu chyb, což je v konečném důsledku nečiní rychlejšími než klasické počítače.

IBM, která rovněž uvedla, že do roku 2033 hodlá mít mnohem větší systém, plánuje vybudovat kvantový počítač s názvem "Starling" v datovém centru, které je ve výstavbě v Poughkeepsie, New York. Tento systém by měl mít přibližně 200 logických qubitů. Qubity jsou základní jednotkou kvantového počítání a 200 qubitů by bylo dostatečných k tomu, aby se začaly projevovat výhody oproti klasickým počítačům.

IBM usiluje o kvantové počítače po boku dalších technologických gigantů, jako jsou Microsoft (MSFT.O), Google (GOOGL.O) společnosti Alphabet a Amazon.com (AMZN.O), a také řady startupů, které získaly stovky milionů dolarů kapitálu.

Všichni se potýkají se stejným základním problémem: Qubity jsou rychlé, ale produkují mnoho chyb. Vědci mohou použít část qubitů stroje k opravě těchto chyb, ale musí jich mít dostatek na to, aby zbyl prostor pro užitečnou práci. IBM změnilo svůj přístup k tomuto problému v roce 2019 a tvrdí, že se domnívá, že se jí podařilo nalézt nový algoritmus, který drasticky sníží počet qubitů potřebných pro opravu chyb.

Akcie zaznamenaly silný růstový trend, přičemž v první polovině června dosáhly úrovně kolem 275 USD, což představuje návrat k únorovým maximům. RSI se nachází v silné nákupní zóně, což potvrzuje dominanci býků na trhu. Indikátor MACD rovněž ukazuje pozitivní momentum, kdy se linie MACD nachází nad signální linií a histogram je v kladných hodnotách, což podporuje býčí výhled.

