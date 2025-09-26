IBM vede kvantový průlom – investoři rozpoznávají potenciál

IBM postupně posiluje svou pozici jednoho z předních inovátorů v oblasti pokročilých technologií, se zvláštním zaměřením na vývoj kvantových výpočtů a umělé inteligence. Společnost dlouhodobě investuje do výzkumu a vývoje a vytváří pokročilá řešení, která mají potenciál zásadně proměnit zpracování dat a rozhodování napříč různými sektory ekonomiky. Nedávno na sebe IBM upoutala značnou pozornost díky spolupráci s bankou HSBC, která vedla k významnému průlomu v praktickém využití kvantové technologie v byznysu. Pomocí svého kvantového procesoru IBM Heron se podařilo zvýšit přesnost predikcí na trhu podnikových dluhopisů o 34 % ve srovnání s tradičními analytickými metodami. Test, který zahrnoval analýzu více než jednoho milionu dotazů napříč několika tisíci dluhopisů, představuje jeden z prvních konkrétních příkladů využití kvantových počítačů ve finančním sektoru a dokládá jejich reálný přínos v oblasti řízení rizik a optimalizace investic.
V rámci své dlouhodobé strategie IBM sleduje ambiciózní plán rozvoje kvantových výpočtů a do roku 2029 plánuje vytvořit plně chybově korigovaný kvantový počítač s názvem „Starling“. Tento systém by měl nabídnout průlomovou stabilitu a výpočetní výkon, umožňující provádění složitých kvantových operací při minimalizaci chyb – což je dosud hlavní překážka praktického využití této technologie. V dalších fázích má být do roku 2033 uveden systém „Bluejay“, vybavený přibližně 2 000 logickými qubity. Tento výkonný kvantový počítač umožní provádění obrovského množství kvantových operací a otevře zcela nové možnosti, které jsou pro klasické technologie nedosažitelné. Klíčem k dosažení těchto cílů jsou nové kvantové procesory IBM, modulární architektura Quantum System Two a pokročilé metody korekce chyb, které výrazně zvyšují spolehlivost kvantových výpočtů. IBM rovněž rozšiřuje svou globální síť kvantových center, včetně nových zařízení ve Španělsku a Indii, aby zajistila silnou výzkumnou a technologickou podporu.
V rámci své investiční strategie plánuje IBM během následujících pěti let investovat až 150 miliard USD do rozvoje kvantových a AI technologií. Takto masivní finanční závazky odrážejí odhodlání společnosti udržet a dále posílit svou vedoucí pozici v oblasti špičkových inovací. IBM se navíc podílí na klíčových infrastrukturních projektech, jako je modernizace systému řízení letového provozu FAA ve Spojených státech, což dále podtrhuje rozsah a význam jejích současných iniciativ. Po zveřejnění výsledků testování s HSBC akcie IBM výrazně posílily a analytici – včetně Morgan Stanley – označili společnost za jasného lídra v oblasti kvantových výpočtů, přičemž zdůraznili její rostoucí potenciál jak z technologického, tak z tržního hlediska.
V uplynulých měsících výnosy akcií IBM mírně překonaly širší trh reprezentovaný indexy US100 a US500. Přestože tento náskok není výrazný, investoři zřejmě reagují pozitivně na pokračující pokrok společnosti v oblasti kvantových výpočtů a její ambiciózní investiční plány. Rostoucí zájem o akcie IBM naznačuje rostoucí důvěru trhu v dlouhodobou strategii společnosti a její potenciál ovlivňovat budoucnost pokročilých technologií.
