IEA varuje před přebytkem ropy v roce 2025: Nabídka výrazně převyšuje poptávku

Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve své nejnovější měsíční zprávě uvedla, že globální nabídka ropy v roce 2025 poroste rychleji, než se dříve předpokládalo, a hrozí tak vznik významného přebytku, který by mohl pokračovat i v roce 2026.
Podle aktuální prognózy IEA se světová produkce ropy zvýší o 2,7 milionu barelů denně (bpd) v roce 2025 a o dalších 2,1 milionu bpd v roce následujícím. Důvodem je rychlejší rušení škrtů produkce v rámci OPEC+ a neutuchající růst těžby ze zemí mimo tuto skupinu, zejména USA, Kanady, Brazílie a Guyany.
Například OPEC+, včetně Ruska, zvyšuje těžbu rychleji, než bylo původně plánováno, což sice ulevuje napjatým trhům, ale zároveň zvyšuje riziko převisu nabídky. I když IEA zároveň zvýšila svůj odhad růstu poptávky na 740 000 bpd (o 60 000 bpd více než v předchozí zprávě), stále platí, že nabídka poroste mnohem rychleji než poptávka.
IEA ve zprávě upozorňuje, že ropné trhy jsou "taženy různými směry". Na jedné straně je tu potenciál výpadků kvůli sankcím na Rusko a Írán, na druhé straně však převis nabídky, rostoucí zásoby a slabší poptávka zejména v rozvojových zemích. Zajímavostí je, že Čína nadále navyšuje strategické zásoby ropy, čímž pomáhá udržet cenovou strukturu backwardation – tedy vyšší ceny za okamžité dodávky než za budoucí, což signalizuje krátkodobou napjatost trhu.
Z hlediska výhledu pro 2. pololetí 2025 IEA očekává, že zásoby porostou v průměru o 2,5 milionu bpd denně, což označuje za "neudržitelnou" úroveň. Pro rok 2026 pak agentura naznačuje ještě výraznější nerovnováhu, kdy by přebytek mohl dosáhnout až 3,3 milionu bpd.
Navzdory těmto číslům však IEA připouští, že přebytek se nemusí naplno projevit – geopolitické napětí, obchodní politika a další sankce mohou rovnováhu trhu zásadně změnit.
Cena ropy Brent po zveřejnění zprávy zůstala téměř beze změny, a obchoduje se těsně pod 68 dolary za barel. To odráží nejistotu investorů, kteří zvažují možné scénáře vývoje.
Závěrem lze říci, že ropný trh vchází do roku 2025 s rizikem strukturálního přebytku, který by mohl vyvíjet tlak na ceny směrem dolů. Vývoj ale zůstává vysokou měrou nejistý, zejména kvůli faktorům mimo tržní kontrolu.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se po včerejším průrazu nad rezistenci 23,6% Fibonacciho retracement (63,59 USD) opět stahuje pod tuto hladinu a nyní se obchoduje za 62,96 USD. Technicky se tak vrací zpět k SMA 100 (62,91 USD), která funguje jako klíčová krátkodobá podpora. EMA 50 (63,27 USD) byla krátce překonána, ale trh nedokázal udržet býčí momentum. Momentum i CCI indikují slábnoucí nákupní sílu – přičemž CCI klesl hluboko pod -100, konkrétně na hodnotu -199,8, což signalizuje přeprodaný stav a možnost technického odrazu, pokud se potvrdí nákupní zájem na stávající podpoře.
Z pohledu Fibonacciho úrovní představuje oblast mezi 61,45–62,90 USD zónu silné technické podpory. Pokud by tato zóna byla prolomena, otevřel by se prostor pro další pokles. Naopak pro návrat do růstového režimu bude nutné překonání 63,60 USD, což by mohlo obnovit impuls k hladinám 64,90 USD (38,2 %) nebo až 65,99 USD (50 % retracement).
Zdroj: xStation5
