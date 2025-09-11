Ropa ztrácí 2 % po zprávě OPEC

Na globálních trzích s palivy sledujeme zřetelný pokles cen ropy. Nejnovější zpráva OPEC naznačuje, že tlak na ceny přetrvává, a to i přes silnou poptávku a stabilní fundamenty na straně nabídky. Kontrakty na WTI ropu klesají o více než 2 %.
Pokles cen ropy je výsledkem několika překrývajících se faktorů – tržních i finančních. Z pohledu fyzických fundamentů se situace na trhu zdá být stabilní: globální poptávka nadále roste a struktura kontraktů zůstává v backwardation, což obvykle signalizuje silný trh. Finanční faktory a krátkodobé ekonomické signály se však ukázaly být silnějšími a v současnosti dominují cenovým kotacím.
Mezi tyto faktory patří:
-
Tlak na nabídku ze strany producentů mimo OPEC+, včetně USA, Brazílie, Kanady a Argentiny
-
Agresivní výprodeje futures kontraktů ze strany hedgeových fondů a správců aktiv
-
Sezónní pokles poptávky v USA po skončení letního období
-
Obavy o tempo hospodářského růstu v USA a důsledky obchodních cel
-
Signály o slabším zpracování v rafineriích v Číně v červenci, což naznačuje mírné oslabení poptávky od největšího dovozce
Současný pokles cen ropy není důsledkem fundamentálního kolapsu poptávky, ale dominance finančních a krátkodobých faktorů. To znamená, že trhy mohou stále zaznamenat růst cen v případě šoku na straně nabídky nebo geopolitické eskalace.
Stabilní hospodářský růst – jak ve vyspělých, tak v rozvíjejících se ekonomikách – primárně podporuje poptávku. Očekává se, že globální HDP poroste tempem 3,0 % v roce 2025 a 3,1 % v roce 2026.
Asie k tomu přispívá obzvlášť silně:
-
Čína – 4,8 % v roce 2025
-
Indie – 6,5 % v roce 2025
Tyto trhy jsou motory spotřeby energií – rostoucí střední třída a dynamický rozvoj průmyslu a dopravy zajišťují, že poptávka po palivech zůstává vysoká.
Druhým faktorem podporujícím poptávku jsou dopravní paliva a petrochemie.
Růst letecké dopravy, stabilní poptávka po benzínu v zemích OECD a rozvoj logistiky v Asii udržují poptávku po ropě.
LPG a letecký petrolej, používané v petrochemickém průmyslu, podporují spotřebu ve výrobě plastů a chemikálií.
To znamená, že navzdory finančnímu tlaku a krátkodobým poklesům cen zůstávají fundamenty poptávky silné a trh má ve střednědobém horizontu stále prostor pro růst.
Poklesy cen ropy mají široké dopady i mimo komoditní trhy.
Nižší ceny energií se promítají do inflace, obchodní bilance, výsledků firem i sentimentu investorů.
Největšími poraženými nižších cen ropy budou:
-
Ropné státy – Rusko, Brazílie, USA nebo Saúdská Arábie. Nižší ceny ropy znamenají nižší rozpočtové příjmy a oslabení měn. Nepřímo to bude tlačit na akciové indexy v závislosti na míře závislosti trhu na příjmech z těžby.
-
Energetické společnosti a těžaři – Nižší ceny ropy a finálních produktů znamenají nižší marže, tržby a zisky, což se negativně projeví na valuacích firem v sektoru.
Naopak mezi hlavními beneficienty nižších cen budou:
-
Dovozci energií – Země závislé na dovozu ropných produktů si zlepší obchodní bilanci. Mezi ně patří Indie, Čína, Turecko a Japonsko.
-
Doprava a logistika – Dopravní firmy sníží výdaje na palivo, což se promítne do vyšších zisků, cenové konkurenceschopnosti nebo investic, a tedy pozitivně ovlivní jejich valuace.
-
Spotřebitelé – Díky nižším nákladům na dopravu mohou očekávat pomalejší růst cen.
OIL.WTI (D1)
Zdroj: Xstation
Graf ukazuje jasný klesající trend, potvrzený sérií nižších vrcholů. Cena se drží pod klíčovou rezistencí na úrovni 65,20 USD, kde se nachází FIBO 61.
Nejdůležitější support se nachází v oblasti 61,70 USD – jeho proražení by otevřelo cestu k úrovni 56,50 USD, tedy k dolní hranici kanálu.
Dokud se trh drží pod 65,20 USD, převaha zůstává na straně prodejců, zatímco průraz nad 67,70 USD by mohl signalizovat změnu trendu směrem vzhůru.
