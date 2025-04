IEA varuje před zpomalením růstu poptávky po ropě, trh čelí tlaku z více stran

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve své dubnové zprávě snižuje výhled globálního růstu poptávky po ropě pro rok 2025. Podle nové prognózy se očekává, že poptávka vzroste pouze o 730 000 barelů denně, což by bylo nejpomalejší tempo růstu od pandemického roku 2020. IEA zároveň předpovídá, že v roce 2026 zpomalí růst poptávky ještě více, na 690 000 barelů denně.

Hlavní důvody zpomalení:

Za tímto vývojem stojí především kombinace faktorů, mezi které patří:

Napjaté globální obchodní vztahy , zejména v souvislosti s novými americkými cly

Rostoucí podíl elektromobility a snižování spotřeby v dopravě

Zpomalení růstu v některých rozvíjejících se ekonomikách

Na straně nabídky očekává IEA, že produkce ropy mimo OPEC+ vzroste o 1,3 milionu barelů denně, přičemž samotné Spojené státy zvýší těžbu o 490 000 barelů denně, což je méně než původně očekávaných 640 000 barelů. Důvodem je kombinace nižších cen ropy, vyšších provozních nákladů a slabší aktivity vrtání.

Nadbytek nabídky hrozí i přes napětí

IEA ve zprávě upozorňuje, že pokud OPEC+ nezmění svou strategii produkčních kvót, trh s ropou by mohl v roce 2025 vstoupit do nadbytku nabídky, což by dále tlačilo na ceny ropy směrem dolů.

Vliv Číny a geopolitika

Na druhé straně čínský dovoz ropy v březnu meziročně vzrostl o téměř 5 %, což částečně přispělo k nedávnému mírnému růstu cen. Trhy také pozitivně reagovaly na spekulace o možných amerických výjimkách z nových cel, které by mohly zmírnit obchodní napětí a podpořit poptávku po energiích.

Dlouhodobý výhled

I když krátkodobé faktory mohou ceny ropy dočasně stabilizovat, dlouhodobý výhled zůstává nejistý. Zpomalení růstu poptávky, rostoucí konkurence mimo OPEC a geopolitické vlivy budou i nadále určovat směřování trhu s ropou v nadcházejících měsících. IEA tak vysílá trhům jasný signál – éra dynamického růstu spotřeby ropy se zpomaluje a tlak na producenty i investory se zvyšuje.

Graf OIL.WTI (H1)

V průběhu dnešního dne cena OIL.WTI kolísala v úzkém pásmu poblíž hodnoty 61 USD za barel, přičemž krátkodobě otestovala support na úrovni 60,55 USD (SMA 100), odkud se dokázala rychle odrazit zpět vzhůru. Aktuální cena se obchoduje nad touto hladinou a snaží se opět prorazit EMA 50 (61,05 USD), což může znamenat obnovu intradenního růstového momenta. CCI se zvedá z negativních hodnot a %R posiluje směrem ke středu pásma, což značí zlepšující se náladu během poslední hodiny obchodování. Celkově se tedy OIL.WTI po dopolední slabosti vrací do mírně pozitivního trendu s možností otestovat rezistenci nad úrovní 61,50 USD.

Zdroj: xStation5

