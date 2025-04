⚡ Zlato padá o 2 %

Ceny zlata ztrácejí 2 % kvůli realizaci zisků, silnějšímu americkému dolaru a zprávám o vyjednávání mezi USA a Čínou 📉

Ceny zlata (GOLD) klesají poté, co kov otestoval oblast 3500 USD. Dnešní seance přináší další silný pokles — zlato ztrácí 2 % a propadá se zpět pod hranici 3300 USD za unci, přičemž hlavními faktory jsou realizace zisků a posilující dolar.

Zlato nadále reaguje na zprávy související s obchodní válkou mezi USA a Čínou. Rostoucí víra trhu v pozitivní výsledek jednání mezi oběma zeměmi vede k odklonu investorů od zlata směrem k rizikovějším aktivům, jako jsou akcie.

Dnes agentura Bloomberg informovala, že Peking zvažuje zmírnění 125% cel na některé strategicky důležité americké dovozy — což posílilo přesvědčení investorů, že dohoda mezi USA a Čínou je stále možná a že čínský postoj v jednáních se možná zmírňuje.

Na druhou stranu čínské velvyslanectví popřelo zprávy o probíhajících jednáních s USA. Pokud by napětí v obchodní válce opět eskalovalo, zlato by mohlo znovu posílit. Prozatím ale nejistota ohledně dalších kroků v jednáních nadále vyvíjí tlak na ceny zlata.

Při pohledu na graf vidíme, že ceny zlata začaly klesat kolem 21.–22. dubna, kdy se dolarový index (USDIDX) začal zvyšovat. Přestože výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů dnes klesají téměř o 5 bazických bodů, futures na dolarový index přidávají více než 0,2 %. Mezitím konečná data UoM za duben ukázala mírně zlepšenou spotřebitelskou důvěru, zatímco inflační očekávání na jeden rok zůstávají velmi vysoká na úrovni 6,5 %.

Při analýze cenového vývoje zlata je patrné, že se cena nedokázala udržet nad hladinou 3500 USD, po čemž následovala sestupná korekce. Na denním grafu se nejbližší podpora nachází na úrovni 3245 USD, která odpovídá spodní hranici cenové struktury 1:1. Pokud dojde k prolomení této úrovně, korekce by se mohla prohloubit směrem k horizontální podpoře na 3167 USD. V případě, že ani tato úroveň neodolá, další důležitá zóna leží kolem 2960 USD. Ani takto hluboká korekce by však nutně neznamenala obrat hlavního trendu. Hlavní trend u zlata zůstává rostoucí (bullish) a návrat k úrovni 2960 USD by pouze představoval otestování 100denního klouzavého průměru.

Na nižším časovém rámci cena opakovaně selhala v průrazu lokální rezistence v oblasti 3357 USD, která zůstává klíčovou krátkodobou rezistentní zónou.

Dokud se cena udrží pod touto hladinou, přetrvává riziko pokračující korekce směrem dolů. Klíčové úrovně podpory vycházejí z denního grafu — konkrétně 3245 USD a 3167 USD.

