Indie rekordně zvýší dovoz bavlny: bezcelní režim a nejnižší domácí produkce za 17 let

Indie v roce 2025/26 zvýší dovoz bavlny na rekordních 4,5 milionu balíků, hlavně díky bezcelnímu dovozu a slabé domácí sklizni.
Domácí produkce klesne na nejnižší úroveň za 17 let kvůli extrémnímu počasí v klíčových státech.
Spotřeba klesne o 4,5 % v důsledku nižší exportní poptávky a amerických cel až 50 % na indický textil.
Vývoj v Indii může podpořit globální ceny bavlny, které se nacházejí blízko šestiměsíčních minim.
Indie, druhý největší producent bavlny na světě, v nadcházející sezóně 2025/26 výrazně zvýší dovoz bavlny, a to kvůli poklesu domácí produkce na nejnižší úroveň od roku 2008/09 a současně prodloužení bezcelního dovozu až do konce prosince. Očekává se, že celkové dovozy dosáhnou rekordních 4,5 milionu balíků, což představuje meziroční nárůst o 9,8 %, uvedla Asociace bavlny Indie (CAI).
Kombinace nízké úrody a bezcelního režimu
Hlavním důvodem prudkého nárůstu dovozu je nepříznivé počasí v klíčových pěstitelských státech, jako jsou Maháráštra, Gudžarát, Ándhrapradéš a Telangána, které dohromady tvoří více než 70 % domácí produkce. Silné a neobvyklé srážky v říjnu poškodily úrodu těsně před sklizní. Výsledkem je očekávaný pokles produkce na 30,5 milionu balíků, přičemž někteří obchodníci varují, že by pokles mohl být ještě hlubší – až k 28 milionům.
Vzhledem k těmto problémům a aktuálně nižším cenám bavlny na mezinárodních trzích než na domácím trhu se indické textilky snaží rychle dovážet surovinu ještě před koncem bezcelního období 31. prosince. Největší objemy dovozu přicházejí z USA, Brazílie, Austrálie a Afriky, přičemž jen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 má dorazit až 3 miliony balíků.
Slábnoucí domácí poptávka a tlak z USA
Kromě poklesu domácí nabídky se snižuje i spotřeba bavlny, kterou CAI pro rok 2025/26 odhaduje na 30 milionů balíků, což je o 4,5 % méně než loni. Důvodem je slábnoucí exportní poptávka a zásadní zhoršení obchodních vztahů s USA, které v srpnu zdvojnásobily cla na indický textil až na 50 %. Spojené státy přitom tvoří téměř 29 % z indického ročně 38miliardového dolarového exportu textilu. V důsledku toho musely mnohé textilky na jihu Indie omezit výrobu.
Z dlouhodobého hlediska může rostoucí závislost Indie na dovozech ovlivnit nejen domácí farmáře, ale i globální ceny bavlny. Vzhledem k nižší nabídce z Indie lze očekávat, že světové ceny bavlny by mohly najít podporu, a to i přesto, že se aktuálně obchodují poblíž šestiměsíčního minima.
Graf Cotton (H1)
Cena bavlny vykazuje známky krátkodobého obratu poté, co během předchozích dnů prudce klesla. Aktuálně se obchoduje na hodnotě 64,56 USD, tedy lehce nad klouzavým průměrem EMA 50 (64,29 USD), ale stále pod SMA 100 (64,62 USD), který slouží jako nejbližší rezistence. Williams %R dosahuje hodnoty -17, což značí vstup do překoupeného pásma – trh je krátkodobě silně rozjetý směrem vzhůru, ale může čelit korekci. Momentum (100,26) potvrzuje pozitivní hybnost trhu. Objem obchodů zůstává relativně utlumený, ale mírně se zvyšuje, což může naznačovat návrat nákupního zájmu po výrazné korekci.
Technicky vzato je klíčovou úrovní rezistence SMA 100 (64,62 USD) – její proražení by mohlo otevřít prostor k návratu na úrovně 65,30–65,80 USD. Naopak, pokud by cena neudržela EMA 50, mohla by se opětovně stáhnout k podpoře na 63,40 USD.
Zdroj: xStation5
