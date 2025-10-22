Intel pod tlakem: výsledky ukážou, zda miliardové investice přináší obrat

-
Intel získal miliardové investice od Nvidie, SoftBank a USA, ale čeká se, zda přinesou skutečný efekt.
Výsledky za Q3 by měly ukázat mírný pokles tržeb a čistou ztrátu kvůli ředění akcií.
Pozitivně se vyvíjí segmenty PC a datových center, zatímco AI zůstává slabinou.
Investoři budou chtít jasnou vizi dalšího postupu a reálný plán na návrat konkurenceschopnosti.
Intel se ve čtvrtek chystá zveřejnit výsledky za třetí čtvrtletí, které odhalí, zda masivní investice od Nvidie, SoftBank a americké vlády pomáhají stabilizovat jeho finanční situaci. Nový generální ředitel Lip-Bu Tan, který nahradil Pata Gelsingera, má před sebou nelehký úkol – oživit stagnující polovodičového giganta.
V posledních měsících získal Intel:
5 miliard USD od Nvidie, která tím získá podíl okolo 4 %.
2 miliardy USD od japonské SoftBank.
A především 8,9 miliardy USD od americké vlády výměnou za 10% podíl, což je bezprecedentní krok ve firemní historii.
Díky těmto injekcím akcie Intelu od začátku roku zdvojnásobily svou hodnotu a překonaly i výkonnost Nvidie. Investoři však budou pozorně sledovat, zda se zlepšuje i fundamentální obraz společnosti, nebo zda jde jen o „nákup času“.
Výsledky pod drobnohledem:
Očekává se, že Intel vykáže meziroční pokles tržeb o 1 % na 13,14 miliardy USD a čistou ztrátu 22 centů na akcii, což by odráželo i ředění akcií v důsledku nových emisí. Upravený zisk má být jen 1 cent na akcii. Analytici upozorňují, že největší dopady ředění se mohou projevit až ve 4. čtvrtletí, podle načasování jednotlivých investičních dohod.
Přestože investice představují silný signál důvěry, dlouhodobé problémy přetrvávají:
Intel ztrácí podíl na trhu s procesory pro PC a servery ve prospěch AMD.
Roste tlak ARM architektury, která ohrožuje jeho tradiční x86 platformu.
V oblasti grafických AI čipů zcela dominuje Nvidia.
Světlo na konci tunelu?
Navzdory problémům přichází i pozitivní zprávy:
Tržby z PC čipů by měly vzrůst o 11 % na 8,12 miliardy USD, tažené obnovou trhu a přípravou nové generace Panther Lake na technologii 18A.
Segment datových center má podle odhadů vykázat růst tržeb o 18 % na 3,95 miliardy USD, i když Intel v oblasti AI zatím spíše „přežívá“ vedle dominantních GPU od Nvidie.
Výroba čipů pro externí zákazníky zůstává stabilní, tržby by měly být okolo 4,37 miliardy USD.
Výsledek bude klíčový nejen pro posouzení efektivity investic, ale i pro vyhodnocení, zda nové vedení má realistický plán transformace, nebo jen přejímá složitou situaci bez jasného řešení.
Graf INTC.US (D1)
Akcie společnosti Intel pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 38,03 USD, což představuje výrazné zotavení z předchozích úrovní pod 30 USD. Cena se s přehledem drží nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (30,97 USD) a SMA 100 (25,46 USD) – což potvrzuje býčí tržní strukturu. RSI dosahuje hodnoty 67,5, tedy těsně pod překoupenou zónou, což svědčí o stále silném nákupním momentu, ale zároveň varuje před možným krátkodobým přehřátím trhu. MACD zůstává v pozitivní oblasti, i když histogram začíná naznačovat mírné zpomalení růstového tempa.
Zdroj: xStation5
