US OPEN: Začíná sezóna „meme akcií“?

- Akcie Beyond Meat (BYND.US) v posledních dnech vzrostly o více než 100 %, včetně předobchodního obchodování dne 22. října.
- Netflix a Texas Instruments oslabují po zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí.
- Zlato pokračuje v korekci, přičemž akcie těžařů zaznamenaly největší pokles od roku 2020.
- Výsledky Tesly a IBM budou zveřejněny po uzavření obchodování na Wall Street.
Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 včera oslabily, avšak z úrovní velmi blízko historickým maximům. Futures ztrácely půdu pod nohama i během dnešního obchodování, a to kvůli nejistotě ohledně obchodní politiky USA a Číny. Donald Trump včera naznačil, že k setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem možná nedojde, což zvýšilo obavy z výrazného navýšení cel vůči Číně od začátku listopadu. Některé tiskové agentury však uvádějí, že přípravy cesty prezidenta USA na summit APEC v Jižní Koreji stále pokračují, což naznačuje, že k setkání může přece jen dojít.
Včera došlo k prudkým poklesům nejen u zlata, které ztratilo více než 5 % své hodnoty a dnes v korekci pokračuje. Indexy producentů zlata zaznamenaly ještě výraznější propad. Podle agentury Bloomberg klesl ETF fond VanEck Gold Miners o téměř 10 %, což je největší pokles od roku 2020.
Výsledková sezóna v USA pokračuje, avšak první výsledky technologických firem zatím nenaplnily očekávání. Netflix oznámil výrazně nižší zisk, než se čekalo, kvůli poklesu marží a jednorázovému daňovému nákladu. Tržby však byly solidní, což může naznačovat možné zlepšení do budoucna. Texas Instruments zklamal především výhledem pro nadcházející kvartály, což investory rovněž znepokojilo.
Ačkoli se tržní podmínky jeví čím dál nestabilnější, pozornost investorů se přesouvá k tzv. „meme akciím“. Beyond Meat, výrobce rostlinných náhražek masa, který v minulosti ztratil téměř 95 % své hodnoty, za posledních pět dní posílil o více než 360 %. Dnes v předobchodní fázi přidal až 100 %, čímž se přiblížil úrovni 7 USD.
Technický výhled pro US500
Index US500 se pohybuje blízko včerejšího závěru a na začátku seance vykazuje pouze mírné změny. Futures na index jsou přibližně 0,5 % od historických maxim. Za pozornost stojí, že výprodej na trhu drahých kovů se zatím nepřelévá do akciového trhu. ETF VanEck Gold Miners (GDX.UK) utrpěl v posledních dnech výrazné ztráty.
V nadcházejících dnech nás čekají klíčové výsledky amerických technologických firem, které určí další směr indexů v USA.
Jasný knot na úrovni 6 800 bodů by byl silným medvědím signálem, naopak uzavření svíčky s výrazným tělem nad touto úrovní by znamenalo další pro-růstový signál.
Dnes a zítra budou zveřejněny výsledky společností Tesla a Amazon, což může být rozhodující pro další vývoj indexu.
Firemní zprávy
- Akcie výrobce rostlinných náhražek masa Beyond Meat (BYND.US) vyskočily z přibližně 0,5 USD na téměř 4 USD v úterý a v předobchodní fázi ve středu se přiblížily hranici 7 USD. Růst podpořily pozitivní zprávy, především distribuční dohoda s Walmartem, největším maloobchodním řetězcem v USA, a zařazení akcie do ETF zaměřeného na meme akcie. Podle komentářů z trhu meme akcií se spekuluje, že by společnost mohla dosáhnout zisku na roční bázi a potenciálně dosáhnout ceny 6 USD za akcii. Důležité je však upozornit, že tento růst zatím není podložen fundamentálními daty.
- Akcie Netflixu (NFLX.US) klesají po otevření o téměř 7 % po zveřejnění čtvrtletních výsledků. Zisk společnosti výrazně zaostal za očekáváním kvůli daňovému sporu s Brazílií.
- Texas Instruments (TXN.US) oslabuje po otevření o zhruba 9 %, důvodem je výrazně slabší výhled pro další čtvrtletí. Společnost uvedla, že poptávka po polovodičích může brzy dosáhnout vrcholu, což souvisí se zpomalením objednávek.
- Warner Bros (WBD.US) posiluje druhý den v řadě, dnes o téměř 3 %, po zprávách o možných zájemcích o části byznysu společnosti. Podle informací projevily zájem Netflix a Comcast, zatímco dřívější nabídka převzetí od Paramountu byla odmítnuta.
- Alphabet (GOOGL.US) roste přibližně o 2 %, protože pokračují jednání se společností Anthropic, která má zájem o nákup další výpočetní kapacity v datových centrech – potenciálně za desítky miliard dolarů. Anthropic je známý svým modelem Claude AI, který v poslední době rychle získává popularitu.
- Akcie Intuitive Surgical (ISRG.US), výrobce lékařských robotů Da Vinci, posilují po otevření o 18 %, když společnost zvýšila výhled tržeb.
- Akcie AT&T (T.US) včera posílily v after-marketu po zveřejnění silných čtvrtletních výsledků, ale dnes na začátku seance oslabují o přibližně 2 %. Společnost vykázala vyšší než očekávaný růst počtu předplatitelů – přidala 405 000 nových zákazníků oproti očekávaným 334 000. Zisk na akcii činil 54 centů, zatímco tržby mírně zaostaly za očekáváním (30,7 miliardy USD).
