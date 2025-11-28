Intel prudce roste díky spekulacím o čipech pro Apple

Během dnešní obchodní seance akcie společnosti Intel rostou o více než 7 % po zprávách, že by firma mohla vyrábět některé z čipů řady M pro Apple. Trh vnímá tuto možnou spolupráci jako příležitost pro posílení postavení Intelu v polovodičovém průmyslu a obnovu jeho výrobních kapacit, což je významný faktor v aktuálním geopolitickém kontextu.
V této fázi jsou jednání mezi společnostmi stále ve velmi rané fázi a není jisté, zda povedou k uzavření konečné dohody. Podle dostupných informací by Intel začal vyrábět méně výkonné čipy pro Apple od roku 2027, zatímco pokročilejší a vysoce výkonné čipy by i nadále vyráběl stávající partner – TSMC. Zapojení Intelu jako dalšího dodavatele by Apple umožnilo diverzifikovat dodavatelský řetězec a zároveň by to zapadalo do strategie podpory domácí výroby ve Spojených státech.
Současný růst ceny akcií Intelu odráží reakci trhu na zprávy o možné spolupráci s Applem a o potenciální roli společnosti při výrobě čipů řady M. V souladu se zásadou „kupuj na základě zvěsti, prodávej při oznámení“ trh reaguje na nepotvrzené informace, zatímco další vývoj situace zůstává nejistý a může kdykoli ovlivnit valuaci společnosti.
