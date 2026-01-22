Intel Q4 2025: Čtvrtletní výsledky ukážou, zda strategie funguje 📊

Proč jsou výsledky důležité
Dnes po skončení obchodování na Wall Street zveřejní Intel své výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2025. Jde o klíčový moment, kdy má společnost příležitost prokázat pokrok v realizaci svého ozdravného plánu – od divize Foundry a AI po zlepšení v segmentu PC – a to navzdory náročným tržním podmínkám, konkurenčnímu tlaku a globálním výzvám v dodavatelských řetězcích.
Dnešní výsledky mohou odpovědět na otázky ohledně současné finanční situace Intelu a naznačit, jak společnost vnímá svou budoucnost v následujících čtvrtletích a v průběhu roku 2026.
Odhady pro Q4 2025 podle konsenzu agentury Bloomberg:
-
Celkové tržby: 13,42 miliardy USD (meziroční pokles přibližně o 6 %)
-
Client Computing (PC/CCG): 8,28 miliardy USD
-
Data Center & AI: 4,36 miliardy USD
-
Zisk na akcii (EPS): 0,09 USD
-
Hrubá marže: 36,5 %
-
Provozní marže: 6,29 %
-
Výdaje na výzkum a vývoj (R&D): 3,29 miliardy USD
-
Provozní zisk: 872,8 milionu USD
Odhady pro Q1 2026:
-
Tržby: 12,54 miliardy USD
-
EPS: 0,07 USD
-
Hrubá marže: 36,5 %
-
Kapitálové výdaje (CapEx): 3,84 miliardy USD
Tato čísla naznačují, že Intel nadále čelí tlaku v segmentu PC, zatímco segmenty Data Center & AI a Foundry se stávají klíčovými pro obnovení tržeb a zlepšení marží. Investoři budou pozorně sledovat, zda čtvrtletní výsledky potvrdí pozitivní signály, které společnost vysílá již několik měsíců, a zda restrukturalizační strategie přináší hmatatelné výsledky.
Foundry a AI – test pro strategii
Strategické investice do segmentu Foundry a rozvoj technologických procesů, včetně 18A v Arizoně, tvoří základ ozdravného plánu Intelu. Zlepšení efektivity výroby, získání nových zákazníků a zajištění dodavatelského řetězce jsou klíčové, ale zároveň finančně náročné iniciativy.
V segmentu AI a datových center se společnost snaží znovu získat podíl na trhu se servery a procesory pro aplikace umělé inteligence. Spolupráce s NVIDIÍ na GPU a vývoj agentní AI mají za cíl zvýšit tržby i marže, ačkoli omezení v dodávkách procesů Intel 7 a 10 mohou krátkodobě zpomalit expanzi.
Výsledky v těchto segmentech do značné míry rozhodnou o tom, zda investoři považují plán „záchranné operace“ za úspěšný.
PC a Client Computing – stále výzva
Segment PC zůstává jednou z největších výzev pro Intel. Ačkoli se očekává obrat v průměrných prodejních cenách u high-end a střední třídy, společnost nadále ztrácí podíl v levném segmentu, zejména u Chromebooků, ve prospěch konkurentů jako MediaTek. To ovlivňuje nejen objemy prodejů, ale i vnímání značky na spotřebitelském trhu.
Rozvoj AI počítačů může částečně kompenzovat pokles objemů díky technologicky vyspělejším produktům a umožnit Intelu udržet pozici v prémiovém segmentu. Přesto bude trh pozorně sledovat, zda se firmě podaří znovu získat významný podíl v tomto klíčovém segmentu, který stále generuje podstatnou část celkových tržeb.
Úspěch v segmentu PC je proto podmínkou pro to, aby byla ozdravná strategie považována za kompletní a dlouhodobě udržitelnou, jelikož prodeje počítačů pro spotřebitele i firmy nadále pohánějí peněžní toky Intelu.
Vnější podpora – vláda, SoftBank a NVIDIA
Intel těží ze široké finanční a technologické podpory z externích zdrojů, která pomáhá zmírnit krátkodobý tlak a financovat dlouhodobé investice. Zákon CHIPS poskytuje společnosti 5,7 miliardy USD ve formě hotovosti a daňových pobídek, čímž zlepšuje likviditu a umožňuje rozvoj výrobní infrastruktury, zejména v segmentu Foundry.
Strategická partnerství s NVIDIÍ a SoftBank mají za cíl posílit technologické kapacity Intelu, urychlit vývoj v oblasti AI a diverzifikovat podnikatelská rizika. Spolupráce s NVIDIÍ umožňuje integraci GPU do AI serverů a zvyšuje atraktivitu nabídky pro firemní klientelu, zatímco podpora od SoftBank zajišťuje přístup k financování a potenciálně i novým trhům.
Ani takto významná podpora však nemůže nahradit udržitelný růst tržeb a zlepšení marží, které musí vycházet z provozní efektivity. Investoři si v kvartálních výsledcích ověří, zda se externí podpora skutečně promítá do růstu hodnoty společnosti a stabilních výsledků.
Rizika pro investory
Navzdory pokroku Intel stále čelí významným výzvám. Omezení v oblasti výrobní kapacity segmentu Foundry a vysoké investiční výdaje mohou zpomalit růst a omezit finanční flexibilitu společnosti. Společnost očekává ztrátu přibližně deseti procent podílu na trhu s PC v roce 2026, což zvyšuje tlak na zotavení v segmentu Client Computing.
Konkurence ze strany AMD, NVIDIE a MediaTeku zůstává silná, což vyžaduje neustálé technologické zlepšování a inovace. Geopolitické faktory a bezpečnost dodavatelského řetězce, zejména situace na Tchaj-wanu, mohou přinést dodatečné náklady a nejistotu.
Vysoké ocenění akcií, které již odráží pozitivní očekávání trhu, znamená, že jakékoli zklamání ve výsledcích může silně ovlivnit cenu akcií a podkopat důvěru investorů.
Funguje „záchranná operace“?
Dnešní výsledky za Q4 2025 budou prvním hmatatelným signálem, zda Intel dokáže přeměnit restrukturalizační plán v reálné finanční výsledky. Stabilizace tržeb, zlepšení marží a pozitivní ukazatele v segmentech Foundry a AI by mohly investory přesvědčit, že strategie funguje.
Aby byla „záchranná operace“ skutečně úspěšná, musí společnost udržet pokrok v Foundry, znovu získat tržní podíl v segmentu PC, efektivně řídit náklady a geopolitická rizika a konzistentně rozvíjet segmenty s vyšší marží.
Intel se nachází v kritickém bodě – zpráva za čtvrté čtvrtletí může buď potvrdit důvěru investorů, nebo ukázat, že cesta k úplnému zotavení bude delší a náročnější, než trh očekával.
Od začátku loňského roku vzrostly akcie Intelu téměř o 150 %, což odráží rostoucí očekávání trhu spojená s restrukturalizací, investicemi do Foundry a expanzí v AI a Data Center.
Většina tohoto růstu je však již zahrnuta v ceně akcií. Trhy nyní očekávají konkrétní výsledky, včetně dat o tržbách, zlepšení marží a skutečném nárůstu tržního podílu.
Dnešní výsledky budou prvním testem, zda Intel dokáže proměnit ambiciózní plány v měřitelné úspěchy a prokázat, že ozdravná strategie není jen teoretická, ale představuje reálný základ pro budoucí růst.
