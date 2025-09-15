Intel snižuje výhled nákladů po prodeji většinového podílu v Altera

Společnost Intel oznámila, že pro rok 2025 snižuje svůj cíl upravených provozních nákladů na 16,8 miliardy USD, oproti původnímu odhadu 17 miliard USD. Důvodem je dekonzolidace divize Altera, která se specializuje na programovatelné čipy.
Intel v dubnu uzavřel dohodu o prodeji 51% podílu v Alterě investiční společnosti Silver Lake. Hodnota celé jednotky byla stanovena jen na 8,75 miliardy USD, což je výrazně méně než téměř 17 miliard USD, které Intel za firmu zaplatil v roce 2015. Podle regulatorního hlášení činila samotná kupní cena majoritního podílu přibližně 3,3 miliardy USD.
Divize Altera přitom v první polovině roku 2025 dosáhla tržeb 816 milionů USD, s hrubou marží 55 % a provozními náklady 356 milionů USD. I přes tyto výsledky se Intel rozhodl pod vedením CEO Lip-Bu Tana pokračovat v rozsáhlém zefektivňování a získávání hotovosti, aby stabilizoval finanční situaci. Firma navíc letos prošla personálními změnami a do jejího vlastnictví nově vstoupila také americká vláda s 10% podílem, který vznikl konverzí grantů do akcií.
Výhled pro rok 2026 zůstává nezměněn: Intel očekává provozní náklady na úrovni 16 miliard USD.
Celkově transakce ukazuje na snahu Intelu posílit bilanci a přesměrovat zdroje na klíčové segmenty, i když prodej Altery znamená uznání toho, že původní akvizice z roku 2015 byla z finančního pohledu výrazně nadhodnocena.
Graf INTC.US (D1)
Akcie společnosti Intel se po růstovém impulzu stabilizovaly kolem úrovně 24,02 USD, kde se formuje krátkodobá konsolidace. Cena se stále drží nad klíčovými průměry – EMA 50 (23,05 USD) i SMA 100 (21,86 USD) – což potvrzuje udržení býčího nastavení.
Technicky vzato je pro další vývoj klíčové udržení supportu v oblasti 23,00–23,30 USD. Pokud se cena udrží nad touto zónou, může následovat útok na rezistenční úrovně kolem 25,00–25,80 USD. Naopak pokles pod 23,00 USD by mohl znamenat návrat k silnějšímu supportu na 21,80 USD, což je blízko SMA 100.
Zdroj: xStation5
