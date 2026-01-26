Investoři LVMH žádají plán nástupnictví po Bernardu Arnaultovi

-
Investoři LVMH vyjadřují obavy z nejasného nástupnictví po Bernardu Arnaultovi.
-
Přes zapojení všech pěti dětí do firmy není znám konkrétní plán ani pohotovostní scénář.
-
Rovnoměrné vlastnictví mezi dědici může vést ke konfliktům při rozhodování.
-
LVMH tvrdí, že plán existuje, ale detaily odmítá zveřejnit, což vyvolává tlak ze strany trhu.
-
Rostoucí nejistota ohledně nástupnictví v čele luxusního giganta LVMH začíná znepokojovat jeho největší akcionáře. Přestože Bernard Arnault, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti, stojí v čele skupiny již téměř 40 let, v 76 letech stále neukázal, kdo by měl jednou převzít jeho roli. Podle některých investorů se právě absence transparentního plánu stává rizikovým faktorem, který by mohl negativně ovlivnit i hodnotu akcií.
Arnault sice v loňském roce prodloužil maximální věk pro výkon své funkce na 85 let, což mu teoreticky umožňuje setrvat ve vedení ještě téměř celou dekádu. Nicméně všech pět jeho dětí se již dnes podílí na chodu holdingu a spekulace o tom, kdo se stane jeho nástupcem, sílí. Investoři ale tvrdí, že dosud nebyli seznámeni s konkrétními kroky nebo pohotovostním plánem, pokud by došlo k náhlé změně.
Například DWS z Deutsche Bank, 12. největší akcionář LVMH, uvedl, že plán nástupnictví je momentálně „nejasný a neprůhledný“, což podle nich snižuje kvalitu firemního řízení. Edmond de Rothschild AM rovněž uvedl, že zatímco dříve nebyl plán urgentní, dnes již představuje konkrétní investiční riziko.
LVMH v reakci sdělilo, že plány existují, ale zůstávají neveřejné. Dokumenty z roku 2022 odhalují, že vznikla nová právní entita Agache Commandite SAS, ve které má každé z Arnaultových dětí 20% podíl. Tato struktura má převzít vedení hlavní holdingové společnosti po jeho odchodu. Rozhodnutí by podle pravidel mělo být přijímáno většinou tří hlasů z pěti. Někteří experti ale upozorňují, že právě rovnoměrné rozdělení podílů mezi pět dědiců může být spíše zdrojem napětí než stability.
Přestože většina akcionářů vloni podpořila prodloužení věkového limitu, některé velké instituce jako Allianz GI hlasovaly proti a Baillie Gifford se zdržel, právě kvůli nedostatku informací o nástupnictví. Podle některých investorů a analytiků se s tímto tématem začíná na trhu počítat formou tzv. „governance discountu“, i když zatím bez zásadního dopadu na valuaci.
Graf MC.FR (D1)
Akcie společnosti LVMH prošly v polovině ledna prudkým poklesem. Aktuálně se cena nachází na úrovni 589,20 EUR, tedy těsně pod 100denním klouzavým průměrem SMA (592,63 EUR) a zároveň nad 50denním klouzavým průměrem EMA (584,66 EUR). Trh se tak technicky nachází v přechodové fázi, kdy se snaží stabilizovat po silném výprodeji. RSI je na hodnotě 40,6, což ukazuje na přetrvávající prodejní tlak, avšak bez dosažení přeprodaného stavu. Z pohledu struktury trhu došlo k výraznému průrazu pod dlouhodobější support kolem 600 EUR, který byl zároveň oblastí zvýšené obchodní aktivity v předchozích týdnech. Aktuální návrat nad EMA 50 může být technickým pokusem o korekci, nicméně hlavní rezistence se nachází v oblasti 592–600 EUR, kde se kříží oba klouzavé průměry. Celkově trh vykazuje známky krátkodobé stabilizace, avšak stále bez potvrzení návratu do růstového trendu.
Zdroj: xStation5
